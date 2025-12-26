40歲女手臂壯一圈！醫驚：不是二頭肌

▲有個案手臂腫一大塊，醫師檢查發現是脂肪瘤。（圖／亞大附醫提供）

[NOWnews今日新聞] 一名40歲的女性近半年來覺得左手臂越來越粗，原以為是長期抱孩子、做家務導致肌肉變結實，沒想到手臂外側逐漸像是練出「二頭肌」，尺寸比右手大上一圈，「宛如大力水手」，連穿長袖衣服都會感到緊繃，嚇得連忙就醫，檢查結果證實是「脂肪瘤」惹禍，所幸透過微創手術割除後恢復正常，穿衣服也不再卡住。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，當時透過觸診發現患者手臂「這一團」並不是肌肉發達導致，可能是一顆深藏皮下的「巨大腫瘤」，且研判直徑超過10公分。

鄭旭棠指出，安排核磁共振檢查，從影像上明顯看到腫瘤位於左上臂外側皮下，為一團「多葉狀的脂肪組織腫塊」，在T1與T2加權影像後呈現高訊號，T2脂肪抑制影像則訊號消失，且無明顯增強現象，因此診斷為脂肪瘤。

鄭旭棠提到，脂肪瘤是一種常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，會悄悄出現在身體任何有脂肪的地方，從手臂、背部到大腿都有可能。不過，大多數脂肪瘤生長緩慢、柔軟且可推動，醫師表示，民眾常會在洗澡或穿衣時才意外發現，有些人甚至誤認為長痘、脂肪堆積或肌肉腫脹，忽略潛在嚴重風險。

鄭旭棠說，以前述患者為例，考量腫瘤生長範圍已經明顯造成外觀差異，不僅是美觀問題，若持續增大，可能會進而壓迫到神經或周邊組織，導致痠麻甚至活動受限。

▲脂肪瘤是一種常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，會出現在身體任何有脂肪的地方。（圖／亞大附醫提供）

脂肪瘤與3原因有關 醫籲異常變大別拖了

後續鄭旭棠採用微創技術取出巨大脂肪瘤，手術過程順利，術後恢復良好，病患休養數日後便順利出院。

鄭旭棠提醒，脂肪瘤通常沒有明確的單一成因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有一定相關，具有脂肪瘤家族史的人確實會較常見，但並不限於特定性別或體型，也不是只有「胖的人」才會長出脂肪瘤。

至於患者最擔心「脂肪瘤會不會變成癌症」，鄭旭棠表示，其實脂肪瘤絕大多數都屬良性，與惡性腫瘤脂肪肉瘤兩者完全不同，民眾不必過於恐慌。

鄭旭棠建議，如果發現身體某部位短時間內迅速變大、質地變硬、固定不易推動或合併疼痛等症狀，務必盡快就醫排除惡性可能，不可自行按摩或擠壓，以免造成反效果。

