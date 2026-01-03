40歲女教師血壓飆破170，竟非單純高血壓、找出病因成功逆轉

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

年僅40歲的老師生活作息規律、飲食清淡，從未想過自己會與高血壓扯上關係，但卻在例行健康檢查中，卻意外發現血壓高達170/100 mmHg，即使持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，並伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀，讓她深感困擾。

經進一步檢查發現，老師血鉀偏低，深入追查後確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓的一種。在針對病因進行治療後，她的血壓逐漸回穩，相關不適症狀也明顯改善。

血壓久控不穩又低血鉀 揪出「次發性高血壓」元兇

亞東醫院心臟血管內科主治醫師徐御凡表示，像這位老師這類血壓控制不佳的患者在臨床上並不少見，高血壓不一定都是原發性疾病，部分病人其實潛藏著可被診斷與治療的根本原因。

徐御凡指出，一般民眾熟知的高血壓多屬於「原發性高血壓」，常與年齡、遺傳、飲食習慣與壓力等因素相關，通常難以找到單一明確病因；但若血壓升高是由其他疾病或藥物所引起，則稱為「次發性高血壓（Secondary Hypertension）」。

腎臟、內分泌到藥物影響 次發性高血壓成因多元

這類高血壓最大的特點在於，只要能針對根本病因加以治療，血壓往往能明顯改善，甚至回復至正常範圍，與單純依賴增加藥物劑量或生活型態調整，有本質上的不同。

次發性高血壓的成因相當多樣，可能與腎臟疾病、內分泌異常、血管結構問題，或長期使用特定藥物與飲食習慣有關。徐御凡醫師說明，不同病因往往伴隨不同警訊，若能及早辨識並對症治療，不僅有助於血壓控制，也能改善整體健康狀況。

年輕就高血壓要警覺 出現五大警訊應進一步檢查

徐御凡提醒，若出現以下情況，需特別留意血壓升高可能並非單純原發性高血壓：

1.30歲以前即出現高血壓

2.血壓數值極高（收縮壓超過180 mmHg或舒張壓超過110 mmHg）

3.使用三種以上降血壓藥物仍難以控制

4.原本穩定的血壓突然惡化

5.合併低血鉀、心悸、多汗或體重明顯變化

若符合上述情況，建議及早就醫，接受進一步評估。

對症找原因 血壓控制事半功倍

在診斷方面，醫師會依病患狀況安排血液與尿液檢查，評估腎功能、電解質及荷爾蒙變化，並搭配腎臟超音波、電腦斷層、核磁共振或24小時血壓監測等檢查工具，釐清高血壓真正成因。

徐御凡呼籲，若年紀輕就出現高血壓、血壓長期難以控制，或合併其他異常症狀，千萬不要輕忽，可能是次發性高血壓作祟。及早檢查、對症治療，才能有效控制血壓，為健康把關。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

