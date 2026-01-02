40歲女星從政大商學院畢業！兼顧工作苦讀通過口試

王心恬將從政大商學院畢業。（圖/fb@王心恬CandyWang)

女星王心恬2022年底宣布錄取國立政治大學EMBA文科資創組，當時掀起話題；歷經2年的求學，她順利通過論文口試，即將取得畢業證書。

王心恬在臉書發文表示，當年大學畢業後，她在研究所和工作之間選擇後者，認為先賺錢比較實際。不過，等到開始創業後，王心恬為了促使品牌茁壯，進而報考商學院，在每周的課程中，除了要應付上課、討論、寫作業，也在密集分析個案的過程，學習經營、管理、行銷、策略、會計財務等，受益良多，能將所學「內化回我的品牌、凱渥、甚至之後正在發展的新事業」，與各行各業的同學交流、激盪，也滋養著她。

這兩年中，王心恬在兼顧事業和課業的情況下，成功通過口試，嗨喊：「我要畢業囉～Oh ya!」她謙稱自己沒有特別了不起，「只是自我人生中的一個里程碑」，並感謝指導教授們以及同學們的幫助。

王心恬是政大商學院準畢業生。（圖/fb@王心恬CandyWang)

王心恬先前曾分享報考政大商學院碩班的過程，大學念數位多媒體3D動畫遊戲設計的她，為了能增加錄取的機率，她在報考前一、兩周卯起來準備書審，再通過面試、筆試等重重關卡，順利脫穎而出。她謙虛地說：「我一定不是最優秀的那個人，但我學什麼都會認真全力以赴，至少目前為止都是，就像一個人去旅行，我口頭禪總是『沒有我到不了的地方』，所以一定也沒有我做不了的事。」

