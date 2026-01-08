40歲女罹上顎牙齦癌！精準手術當日完成腫瘤切除與植牙

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科運用電腦數位模擬手術與精密導航技術，成功協助一名40歲上顎牙齦癌患者完成腫瘤切除與重建，患者已恢復正常咀嚼功能。

口腔癌在台灣多發生於長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔的高風險族群，但仍有一定比例發生於無上述習慣的民眾，因缺乏警覺而延誤就醫。口腔癌的治療以手術為主，術後常因口腔結構受損，出現張口受限、吞嚥困難，或因牙齒拔除而影響咀嚼功能，同時也對患者身心造成極大衝擊。

40歲的口腔癌患者許小姐於2024年至中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科就醫，罹患上顎牙齦癌需手術切除大範圍上顎骨，不僅影響外觀，口內鄰近腫瘤的10顆牙齒亦需一併切除。術前運用電腦數位模擬技術，精準規劃腫瘤切除範圍及術後牙齒重建位置，並模擬將植體植入顴骨中，以彌補上顎骨缺損。

術後影像；患者許小姐罹患上顎牙齦癌，手術需切除大半個上顎與口內10顆牙齒。（圖／中山醫學大學附設醫院）

手術當日，由中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科邱昱瑋主治醫師、陳怡孜主治醫師及陳珮吟主治醫師組成的醫療團隊主導，採用電腦數位模擬手術，先模擬腫瘤切除範圍，再模擬出切除後牙齒該有的排列位置。

手術當下結合切割導版與電腦導航系統輔助，所有相關手術程序於同一日一次完成，精準完成上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙及游離皮瓣重建，大幅縮短治療時程，降低患者身體負擔。

患者許小姐牙齒重建後狀態；上顎牙齦癌所有相關手術程序於同一日一次完成，大幅縮短治療時程。（圖／中山醫學大學附設醫院）

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科自2018年起，全面導入電腦數位模擬手術與精密導航技術，廣泛應用於顏面骨折外傷、正顎手術、腫瘤切除與重建等手術領域。透過術前精準模擬，不僅可減少手術傷口，也能提升顏面手術的安全性與準確度，協助患者重建外觀與功能，順利回歸正常生活。

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科邱昱瑋主治醫師提醒，即使不抽菸、不喝酒、不嚼檳榔，仍可能發生口腔癌，民眾若發現口腔內出現長期不癒的潰瘍、腫塊或異常疼痛，應儘早就醫檢查，把握黃金治療時機。

