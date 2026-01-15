40歲女罹牙齦癌切掉「大半個上顎」！中山附醫1日3步驟助重建

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】40歲的許小姐於2024年至中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科就醫，診斷為上顎牙齦癌，經醫師評估需大範圍切除上顎，鄰近腫瘤的10顆牙齒也保不住。口腔癌手術多數會改變患者口腔結構，影響外觀以及張口、吞嚥、咀嚼等功能，衝擊患者身心與生活品質，因此口腔重建也非常重要，不過從腫瘤切除、皮瓣重建，到顴骨植牙，過去需分別進行、可能耗時數月。本次中山附醫口腔顎面外科團隊，利用數位模擬與導航技術，為許小姐在同一日一次完成手術程序，治療時程大大縮短。

無「檳菸酒」仍可能罹口腔癌 從腫瘤切除到顴骨植牙一日完成

在台灣，口腔癌位列十大癌症之一，好發於長期抽菸、飲酒及嚼食檳榔的族群，但臨床上可見一定比例患者沒有相關習慣仍罹病，容易缺乏警覺而未及早就醫。中山附醫口腔顎面外科邱昱瑋醫師表示，許小姐最初就醫時，牙齦病灶其實屬良性，唯因延誤治療，後續回診已轉為惡性病變，手術時腫瘤約介於第二至第三期。

由於腫瘤位於上顎牙齦，手術需大範圍切除上顎骨，其中包含拔除10顆牙齒，再將植體植入顴骨中，以彌補上顎骨缺損。醫療團隊於術前即導入電腦數位模擬技術，規劃腫瘤切除範圍、術後牙齒排列位置。手術當日，再結合切割導版與電腦導航系統，將上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙及游離皮瓣重建，縮短至同一日內完成，也降低患者身體負擔。

▲患者病灶位於上顎齒齦區域。（圖／中山附醫提供）

醫說明一日手術適用情境 惡性腫瘤治療策略考量複雜

邱昱瑋醫師也強調，並非所有口腔癌患者皆適合這類一日手術，須評估腫瘤侵犯範圍、切除位置高低、患者口腔條件與整體健康狀況，尤其與良性病灶相比，惡性腫瘤的治療策略更為複雜，像是術前或術後若需接受化放療，也可能使口腔軟組織改變，一樣要納入考量。

本次個案的許小姐，由於經評估口腔狀況相對良好、下排牙齒算健康，且腫瘤侵犯位置於牙齦的低位，因此符合條件可規劃進行一日手術。術後觀察許小姐口內癒合狀況穩定，且判斷後續無需接受化放療，約四至五個月後完成假牙重建，目前咀嚼功能已恢復，生活品質也得到維持。

口腔癌「看得到」卻常被忽視！醫：病灶「像菜花」不只是牙周病

中山附醫口腔顎面外科自2018年起逐步導入電腦數位模擬與導航技術，應用於顏面骨折外傷、正顎手術、腫瘤切除與重建等手術領域，透過加強術前規劃，協助醫師在安全前提下提升手術準確度。

邱昱瑋醫師也表示，不像肺癌或肝癌等癌症，口腔癌多數有明顯的口腔異常症狀、相對容易被發現，但臨床發現不少患者直到症狀惡化嚴重才求醫、確診時已是晚期，導致錯失早期治療時機。與一般口腔潰瘍或牙周病不同，若發現口腔潰瘍超過兩週未癒、傷口呈現糜爛狀、容易出血，或病灶可能呈不規則突起、類似菜花，應儘早就醫檢查。

