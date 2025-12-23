40歲女老師生活規律！竟手抖、心悸「確診高血壓」 醫揭5警訊

記者蔣季容／台北報導

一名40歲女老師生活規律、飲食不重口味，沒想到健康檢查卻發現自己高血壓，近一步檢查發現確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓。醫師提醒，次發性高血壓有機會改善甚至逆轉，若出現5種情況建議及早就醫。

亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡表示，患者在例行健檢發現血壓高達170/100 mmHg，即便持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，還伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適。

醫師進一步檢查後發現，患者血鉀偏低，追查原因後確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓。經過針對病因的治療，患者血壓逐漸回穩，身體不適也明顯改善。徐御凡指出，像這樣血壓控制不佳的情況，在臨床上相當常見，高血壓不一定都是原發性疾病，部分病患其實存在可治療的潛在病因。

徐御凡說明，多數民眾熟知的高血壓屬於「原發性高血壓」，常與年齡、遺傳、飲食習慣及壓力等因素有關，通常難以找出單一明確病因。然而，若血壓升高是由其他疾病或藥物所導致，則稱為「次發性高血壓（Secondary Hypertension）」。此類次發性高血壓最大的特點在於，只要能針對根本原因加以治療，血壓往往可明顯改善，甚至恢復至正常範圍，這與僅靠調整生活型態或增加降血壓藥物劑量，有本質上的不同。

次發性高血壓成因與症狀

次發性高血壓的成因多樣，可能與腎臟、內分泌、血管構造或藥物與飲食習慣相關。徐御凡表示，不同原因會伴隨不同症狀與警訊，及早辨識並針對病因治療，有助於血壓控制與改善健康。

次發性高血壓四大類別解析。（圖／亞東醫院提供）

5情況血壓升高 可能非單純原發性高血壓

1、30歲以前即出現高血壓

2、血壓非常高（收縮壓 >180 mmHg 或舒張壓 >110 mmHg）

3、使用三種以上降血壓藥仍無法有效控制

4、原本穩定的血壓突然惡化

5、伴隨低血鉀、心悸、出汗或體重明顯變化

若符合上述情況，建議及早就醫並進行進一步檢查，以找出可能的病因。

在檢查方面，醫師會依病患個別狀況安排血液與尿液檢查，評估腎功能、電解質及荷爾蒙變化，並搭配腎臟超音波、電腦斷層、核磁共振或24小時血壓監測等檢查工具，以釐清高血壓的真正原因。

徐御凡呼籲，若年紀輕就出現高血壓、血壓長期難以控制，或合併其他異常症狀，千萬別輕忽，可能是次發性高血壓。及早檢查、對症治療，才能更有效控制血壓，並為健康加上一層保障。

