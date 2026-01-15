40歲存款1000萬可以退休嗎？金融教練教你用「1公式」計算生活開銷
不少人希望存夠一筆錢就可以退休，但現實真的可以做到嗎？Podcast「比爾的財經廚房」主持人、金融教練楊比爾於《現在開始就有錢》一書中，針對財務規劃、風險管理、借貸關係、投資實踐等面向，全盤整理常見的理財迷思，幫助讀者真正管理好自己的金錢，而不迷惑於市場的百百種招式。以下為原書摘文：
存款1000萬可以退休嗎？
這位網友目前33歲，住在家裡，不婚，開銷也不大，算一算每月的薪資加存股，年收入有80萬元，一年固定存50～60萬元，目前也已有約500萬的積蓄。他希望能在40歲左右存到1000萬，之後計畫領股息退休。在有保險的情況下，40歲存款1000萬，靠領股息生活，是可行的嗎？
你可以簡單想像一個「水庫模型」，你辛苦地提水上山，倒進水庫，就是你靠薪水所賺來的收入。水庫的水會自然蒸發，或被用掉了而減少，這就是你的支出。而在水庫旁挖一個水井，期待有一天水井能持續產生水，讓你不需要再下山去提水，這就是你的投資。
而水庫的堤防則是保險保障。只要水井自然湧上的水與水庫流出的水保持平衡，便達成了財富自由。財富自由並不意味著奢華的生活，相反的，簡約節制更貼近現實。
25倍的年支出就可退休
就我的看法，前述這位網友的生活狀態，如果在存到了1000萬的情況下，想要退休是絕對沒有問題的。為什麼呢？因為他一年可以存下50～60萬元，換算起來1個月的生活開銷還不到2萬元。單就數字上來看，1000萬對他來說是足夠的，甚至可能是太多了。
這怎麼說呢？事實上，任何人只要能夠依靠儲蓄或投資逐漸累積到年支出25倍的資產，就可以退休了。這位網友的年支出只有20萬，25倍為500萬。如果是以股票或是債券型基金來持有這500萬，每年創造4％的報酬率，那麼一年就足以產生20萬的收入，支應生活所需。
從水庫模型來看，這位網友具備提前退休的理由就是因為生活簡約、開銷低。自然流入的井水，已經等於流出的水了。只不過1年20萬的支出預算，對大多數人來說並不現實，因為大概就是勉強應付日常開銷，如果想要出國去玩一趟，或是住宅要做較大幅度的修繕，都會捉襟見肘的。此外，住家裡可能很省，但是否家裡的主要開銷是由父母親支付的，這也都是需要考慮的部分。
在這個案例中，我還想特別留意這位網友在他已經存到的500萬當中，他是以怎樣的形式持有的？來判斷他以1000萬退休的可行性。假設這筆500萬當中，75％投資在股票。20％於銀行定存，5％是生活費與緊急備用金。顯然，他對於股票投資已經有一定程度的認識，這就讓整個計畫的可行性提高很多。如果都是靠定存，且沒有保險，那麼1000萬退休就遠遠不夠了。
我也想提醒，如果你想要嘗試投資，應該趁還在工作、有收入的時候學習，而不是等到退休有空了，才開始投資。購買保險也是基於相同的道理。
退休的3大迷思
還是有許多人會擔心退休後錢不夠用，無論是存了1000萬或更多。其實，這正好反映了一些關於退休的常見迷思。
1. 退休了不再工作，不再創造收入？
你認為一位60歲的老先生都在做什麼呢？在家帶小孩？在公園下棋？含飴弄孫，頤養天年？這是過去的事了。事實上，此刻20歲的人，有5成機會活過100歲！現在40歲的人，也有5成機會活過95歲。
根據《100歲的人生戰略》（The 100-Year Life）一書作者，兩位倫敦商學院的教授，林達．葛瑞騰（Lynda Gratton）、安德魯．史考特（Andrew J. Scott）研究指出，傳統的3階段人生（求學→就業→退休）未來將不復存在。
未來的我們很有可能會在退休後重新創業，或是在上班的過程中，重新回到學校，學習新的學位。因此，跨年齡層的互動將變得更加頻繁，退休也將會成為一段新的人生的開始，而不是結束，《高年級實習生》（The Intern）這部電影所描述的內容可能成為現實。
現在的許多人，會在退休後找一些兼職。我的建議會是，不要像年輕時為了錢而工作，這個兼職的工作應該是要能與興趣或愛好結合。2017年，蘋果公司的開發大會（WWDC），當時82歲的若宮雅子以世界上最年長的蘋果App開發者身分參加，特別受到執行長提姆．庫克（Tim Cook）歡迎，兩人相互擁抱留下合照。
若宮雅子60歲從銀行退休，當時的她根本就沒碰過電腦，81歲時，她憑借自學，用半年時間寫出人生中的第一款手機遊戲，名為「女兒節祭壇」（Hinadan）。可見退休之後絕不代表不再工作，相反的，這可能是個讓你重啟人生的機會。
2. 壽命延長，老的時間很長？
前面提到，現在20歲的人，有5成的機會將活超過100歲。可能很多人聽了會皺皺眉頭，心想：「天啊！我好老，我苟延殘喘的時間好長。」事實上，你並不是老的時間很長，相反的，你有相當長的時間做自己想做的事情。
比如，多數人應該不會懷疑模特兒是世界上對「美」要求最高的產業。俄羅斯有專門為60歲以上人士推出的銀髮模特兒經紀公司。為愛馬仕（Hermès）拍廣告的超級名模，雅斯米娜．羅西（Yasmina Rossi）已經超過60歲了，依然是個活躍於舞台上的時尚模特兒，能穿比基尼，同時也是位攝影師與陶藝家。奧地利也有一位時尚阿嬤，已經高齡94歲。看看這些例子，未來我們不是老的時間愈來愈長，而是活躍得愈來愈久。
3. 愈早退休愈好？
很多報章雜誌或媒體會刊載某些理財達人靠股票或炒房提早退休的經歷，似乎暗示著退休愈早愈好。但必須特別留意，這些大多只是個案，相同的行情不會重複，相同的投資標的也不會重演，因此這些獲利模式是無法照抄複製的。
同時，我們應該謹守最重要的一件事，就是不做無法承受的風險性投資；相對的，如果注意到投資失敗案例，反而應該停下腳步分析原因，並且引以為鑑。
重新規劃人生，追根究柢是一個與時間有關的議題：活100歲，我們擁有的時間就更多了。如果用小時來計算，活到70歲，一生約有61萬個小時；活到100歲則達到87萬個小時。你將如何分配這些多出來的時間？你會把這些時間用來做什麼？如何安排不同的人生階段和活動？
退休，不應該是我們人生的終點站，我們有真正的機會擺脫3階段人生的限制，享受豐富職業的多階段人生。過程中可以休息，可以過渡，可以用更靈活、更積極的方式度過此生。
（本文摘自／現在開始就有錢：改變一生的50個理財法則，教你利用時間複利，站上致富起跑點／遠流出版）
