40歲安心亞懶理酸民 馬甲造型超辣「直角肩＋燦笑」放電

安心亞不時寵粉更新美照。（圖／翻攝自 IG@xinya_an）

40歲女星安心亞出道近20年，橫跨歌手、演員與主持三大領域，始終以亮眼表現穩坐演藝圈一線。向來樂於在社群分享生活的她，近日受邀登上尾牙活動舞台，事後也大方曬出當天造型美照，瞬間吸引破萬名粉絲朝聖。

照片中，安心亞身穿灰白色馬甲式上衣，搭配細緻領帶元素與短裙設計，剪裁貼身又不失率性，完美勾勒纖細腰線與直角肩，下半身搭配咖色個性短褲，整體造型性感中帶點俐落帥氣；她一頭及胸長直髮自然垂落，妝容清新透亮，露出自信眼神，對鏡頭燦笑放電，散發女神魅力。

安心亞也在貼文中寫下：「被你們的熱情包圍著，幸福。」一句話流露對粉絲滿滿感謝。留言區隨即被讚美灌爆，粉絲熱情回應：「願妳一直感到幸福 一直被愛包圍」、「你的直角肩好美」、「太漂亮了，第一張的笑容好治癒人，要一直開開心心的笑著」、「怎麼有那麼可愛的人」、「超美欸救命」、「圍著取暖，我們提供熱情，妳提供熱力」、「仙女吧」。

每次表演舞台都引爆不小話題，先前卻曾有酸民批評安心亞40歲還在唱〈呼呼〉，對此，安心亞正能量表示，並不在意酸民言論，「我比較注重舞台跟專注自己的狀態，沒幫助的不會在意」。

