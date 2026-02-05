40歲就心梗猝死！醫曝「致命共通點」：恐一次就登出人生

生活中心／彭淇昀報導

人生病是常有的事，但必須遵照醫師囑咐服藥，否則病情可能惡化。心臟內科醫師陳冠任分享，觀察到不少高血脂患者未規律服藥，導致低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）長期偏高，他比喻「就像行人闖紅燈過馬路一樣，闖紅燈未必每次都會被車撞，但也有人闖一次紅燈就送太平間了」。

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任在臉書發文分享，昨夜看診遇到4、5名高血脂患者，都有LDL（俗稱壞膽固醇）偏高的症狀，且指數居高不下，雖然背後原因各不相同，但共同點都是「膽固醇高卻不想吃藥」。

陳冠任形容，過去遇到這類情況自己難免會有些著急，如今則慢慢學會用不同方式溝通。他常對患者說「低密度膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣」，不少人一開始聽得一頭霧水，他便進一步解釋，「闖紅燈未必每次都會被車撞，確實也有很多阿公阿嬤一輩子闖紅燈都沒出事，但也有人闖一次紅燈就送太平間了。但不管如何，大家都同意闖紅燈就是相當危險的行為」。

陳冠任指出，高膽固醇的情況也是如此，確實有人長期偏高卻沒有出現心血管疾病，但也有人在40歲左右就因心肌梗塞或中風猝然倒下，而且這類案例並不少見，因此對心血管保護而言，「LDL偏高本身就是不可忽視的危險因子」。

面對仍堅持不願服藥的患者，陳冠任會清楚說明風險，同時尊重個人決定。他直言，如果患者認為自己未來不會發生心臟病或中風，醫師可以在病歷上清楚記載「醫師有強烈建議控制但患者拒絕」，並選擇不開藥，避免資源浪費與後續爭議。

陳冠任坦言，若是自己的親友，一定會強烈建議好好控制，「因為嚴重的心血管疾病一旦發生就後悔莫及，我真的不敢賭」。

陳冠任強調，健康選擇始終回到個人身上，「自己的身體要自己負責」，做出決定的同時，也要理解並承擔可能帶來的後果。

