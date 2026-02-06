40歲就心肌梗塞猝死在家！醫示警「致命共通點」：像闖紅燈賭命

三高恐怕會引發心血管疾病。示意圖／翻攝自Pixabay

三高恐怕會引發心血管疾病，而三高中「高血脂」的初期症狀不明顯，且民眾無法自行測量，較難自我覺察與控制，衛福部建議要進行定期檢查，以免發生心血管疾病。對此，心臟內科醫師陳冠任在臉書發布貼文，表示3日夜診時有4、5位高血脂患者沒有規律用藥，導致壞膽固醇指數居高不下。對此，陳冠任大嘆，低密度膽固醇高，就像行人闖紅燈過馬路一樣，有人一輩子都沒事，但也有人40歲就心肌梗塞過世。

心臟內科醫師陳冠任4日在臉書發布貼文，表示3日夜診時，有4、5位高血脂患者沒有規律用藥導致壞膽固醇指數居高不下，有人是兩年從未服藥，相信可以靠運動降下來；有人是曾經吃藥到正常範圍後，想測試不吃藥是否能維持住；有人是自己偷偷減劑量；有人是沒有抽血但自己感覺身體好多了就停藥。對此，陳冠任點出唯一的共同點就是，「膽固醇高但不想吃藥」。

陳冠任都會告訴患者，「低密度膽固醇高，就像行人闖紅燈過馬路一樣」，患者聽完一頭霧水。他就解釋說，闖紅燈也未必每次都會出車禍，有人一輩子都沒事，卻也有人闖一次就喪命，「不管如何，大家都同意闖紅燈就是相當危險的行為」，低密度膽固醇高也是同理，「確實有些人一輩子高也沒啥事，沒有發生腦中風心臟病，但也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，而後者還不少見」。

陳冠任接著說，如果患者聽完還是覺得不會得心臟病、腦中風，不打算吃藥，「我沒有意見，只要雙方把今天討論的事情在病歷上紀錄好，述明『醫師有強烈建議控制但患者拒絕』」。他強調，自己的身體自己要負責，醫師只能提供專業建議，但他也說，如果是親朋好友，一定會建議好好控制，「因為嚴重的心血管疾病一旦發生就後悔莫及，我真的不敢賭」。

事實上，衛福部國健署針對預防高血脂，免費提供40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次之成人預防保健服務，定期透過「抽血」檢查，幫助民眾儘早掌握自身血脂數據，並列出3個習慣可以有效預防「高血脂」。

攝取均衡健康飲食：攝取過多的飽和脂肪（例如紅肉和奶油）會增加壞膽固醇，建議使用豆類和魚類的不飽和脂肪替代飽和脂肪及反式脂肪；食用富含纖維質的食物，例如全麥製品、豆類、豌豆、水果和蔬菜；避免高糖、高油的食物或飲料。 提高身體活動量：成人每週應進行150分鐘中等強度之身體活動，加速代謝脂肪，減少壞膽固醇並增加好膽固醇，可預防肥胖及降低罹患糖尿病的風險、改善高血壓的現象，並能釋放壓力，常保好心情。 戒菸、少酒：吸菸會增加「壞」膽固醇，長期吸菸易導致心肌梗塞，完全戒菸能增加「好」膽固醇的濃度，降低對心血管的傷害，還能讓嗅覺變得更靈敏；另外，酒可能提高心血管疾病的死亡機率，建議儘量避免飲酒，如有需要，以茶（水）代酒，做出一個健康聰明的選擇。



