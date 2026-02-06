40歲就心肌梗塞？醫生曝「1共通點」：猶如闖紅燈

生活中心／張予柔報導



心臟血管疾病長年高居國人死因前幾名，但臨床上仍有不少患者沒有規律用藥，且抱持抗拒態度。對此，心臟內科醫師陳冠任近日在社群平台分享診間觀察，指出不少高血脂患者即便檢查數值異常，仍選擇自行停藥或減藥，他更以「闖紅燈」作為比喻，直言心血管疾病一旦發生，往往沒有重來的機會，「有人一輩子闖紅燈都沒事，但也有人只闖一次，就直接送進太平間」。





年紀輕輕就心肌梗塞猝死？心臟科醫生曝「1共通點」：猶如闖紅燈

心臟內科醫師陳冠任指出，不少高血脂患者因自認可靠飲食運動改善，或感覺好轉而自行停藥，導致壞膽固醇長期偏高（示意圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

陳冠任發文表示，自己在門診中發現，多名高血脂患者的低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）指數長期偏高，卻未規律服藥，原因五花八門。有患者長達2年未服藥，自認能靠運動與飲食調整改善；也有人曾在服藥後將數值控制在正常範圍，便想嘗試停藥觀察是否能自行維持；還有患者因自覺身體狀況改善，便擅自減少劑量，甚至完全停藥。這些情況雖然不同，但共同點只有一個，就是「膽固醇高，卻不想吃藥」。

年紀輕輕就心肌梗塞猝死？心臟科醫生曝「1共通點」：猶如闖紅燈

陳冠任以「闖紅燈」比喻高膽固醇風險，提醒患者即使暫時無恙，也可能突然發生心肌梗塞。（示意圖／由AI輔助生成）

陳冠任坦言，過去遇到這類患者時，內心難免感到焦急甚至不悅，但隨著臨床經驗累積，他逐漸調整與病人溝通的方式。他會向患者說明，低密度膽固醇過高就像行人闖紅燈過馬路，「闖紅燈不一定每次都會出事，確實也有人一輩子闖都沒被撞，但也有人只闖一次，就再也回不了家。」他指出，有些人一輩子膽固醇高也沒什麼事，但也有人四十歲就心肌梗塞死在家裡。





年紀輕輕就心肌梗塞猝死？心臟科醫生曝「1共通點」：猶如闖紅燈

陳冠任表示，醫師表示尊重患者自主選擇，但仍強烈建議規律控制，並強調心血管疾病風險不可輕忽。（示意圖／民視新聞資料照）

對於堅持不願服藥的患者，陳冠任表示會尊重病人的選擇，但也會在病歷中清楚註記「醫師已強烈建議控制，但患者拒絕」，強調醫師的角色是提供專業建議，而非替病人做決定，「身體是病患自己的，要怎麼選擇由他們負責，不要將來出事反過來怪醫師當初沒有提醒」。不過他也直言，若對象是自己的親友，他一定會強烈建議規律控制，「因為嚴重的心血管疾病一旦發生就後悔莫及，我真的不敢賭」。





原文出處：40歲就心肌梗塞猝死？心臟科醫生曝病患「1共通點」：猶如闖紅燈

更多民視新聞報導

最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」

命理師曝大S從未離開具俊曄！揭2人已結成「陰陽夫妻」

館長嗆藍「罷免完膨脹」！曝黨內「千瘡百孔」：把自己打死

