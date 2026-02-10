40歲就老花、白內障齊發？「老花人工水晶體」一併解決老花與白內障雙重隱患

【華人健康網／特別報導】俗話說：「40一枝花」，容易與成熟魅力、人生下半場「盛開」畫上等號。但是，事實上，健康正悄悄發生微妙變化，尤其是眼睛健康。岡山諾貝爾眼科診所執行院長陳冠博醫師表示，40歲是眼睛健康的分水嶺，人到40歲之後，眼睛水晶體會逐漸彈性疲乏，調節能力減弱，老花就開始慢慢出現，必需重視「40男女都會老花」的警訊！此外，老花與白內障也像「難兄難弟」，隨著年齡增長，水晶體會逐漸退化，白內障愈來愈早跟著發生，可以說老花現象就是白內障的初期表現。

（圖片提供／診所）

老花眼度數隨年齡增加而遞增，口訣「456123」是警訊

當眼睛健康時，眼睛內的水晶體就像望遠鏡一樣可以伸縮，可以看遠看近都很清楚。正如孩童時期水晶體的調節力強，所以，遠近距離都看得很清楚。但是，年過40以後，水晶體的調節能力會逐漸變差，就像望遠鏡對焦變卡，導致近距離視力模糊的老花症狀；而老花眼的度數也會隨年齡增加而遞增，有一句口訣是「456123」，即指40歲會有100度的老花；50歲有200度的老花；60歲有300度的老花。隨著年紀越大，老花症狀會明顯加劇，看近愈來愈吃力，此時如果配戴老花眼鏡，度數也需要加深。

老花與白內障共同元凶：水晶體老化，但是機制不同

無獨有偶，40歲開始要注意老花之外，白內障也恐悄悄上身。老花本身就是因為白內障造成的，老花與白內障都是眼睛老化，兩者共同的元凶主要與水晶體老化有關，但是機制不同，老花是水晶體失去彈性，影響調節能力，看近物模糊；而白內障則是因為水晶體老化變硬、混濁。

白內障的症狀不只視力模糊，近視度數也會加深

至於白內障的症狀除了視力模糊，還包括視覺色彩的改變、顏色不再如此鮮豔。常聽人說：「人老珠黃」，可以想像眼睛前面如戴著墨鏡一樣，看東西都比較偏暗；再來因為看不清楚，調節力變差，所以常會出現疲勞、頭暈等問題。再來白內障因為水晶體開始變混濁，所以光線進入眼睛無法聚焦，而發生散射，看東西就會有光暈或星芒的感覺。此外，需注意近視度數也會加深，有些人為近視型白內障，近視度數初期可能100度，隔一段時間再測竟增為300度、600度，類此案例也愈來愈多。

白內障提早發生的危險因子

除了老化原因以外，造成白內障提早發生的危險因子如下：

1.高度近視：

高度近視是眼睛變大、眼軸變長，可以想像眼睛如吹氣球一樣，當氣球吹大的時候，旁邊的組織會變壞、變薄，出現結構性異常，進而提升白內障、青光眼、視網膜剝離的發生機率，以及提早白內障發生的時間。

2.三高疾病：

「三高」是指高血糖、高血壓、高血脂。糖尿病患者的血糖上升，水晶體內的糖分會增加並吸收水分，導致水晶體提早混濁，提早產生白內障。高血壓、高血脂則會增加眼睛氧化壓力，影響水晶體健康。

糖尿病患者的血糖上升，水晶體內的糖分會增加並吸收水分，導致水晶體提早混濁，提早產生白內障。

3.抽菸：

抽菸的煙霧會侵害眼睛的自由基，自由基會攻擊水晶體，對水晶體造成潛在性的破壞。

4.紫外線暴露

長時間暴露紫外線，小心加速水晶體蛋白質老化，增加眼內自由基的風險，導致白內障提早發生。

5.眼睛外傷

眼睛受傷包括撞擊、穿刺傷等，可能傷及水晶體，導致外傷性白內障。

6.服用類固醇

還有一個比較少見但是必需重視的原因，即類固醇的使用，尤其是罹患自體免疫疾病，或是過敏嚴重的患者，需要長期服用類固醇，會影響晶體代謝，造成白內障提早發生。

以上這些種種原因都會造成白內障與老花提早發生，必需提高警覺、小心防範。

視力突然變好是「視力第二春」？小心是白內障危險警訊

陳冠博醫師提醒，有的人雖然有白內障與老花，但是發現視力突然變好，就是原本近距離看不清楚，只能看得到遠距離，但是突然發現近距離(約30公分內)能看清楚了，卻要眼睛貼著手機與電腦才看得清楚，其實是白內障發生的徵兆。特別是近視型白內障的人，初期表現本來沒有近視，所以近距離看不到，結果卻因白內障愈來愈深，反而近距離看得到。這種「視力第二春」反而是一個危險的警訊，必需小心，患者可能日後近視會快速增加。

有的人雖然有白內障與老花，但是發現視力突然變好，是「視力第二春」？醫師提醒，反而是一個危險的警訊，必需小心，患者可能日後近視會快速增加。

一併解決老花與白內障：白內障手術同時置換「老花人工水晶體」

同時有老花與白內障該如何一併解決？白內障初期老花會愈來愈重，白內障中度時，一開始視力下降、色覺改變、頭暈眼花，此時可以先處理白內障，並且植入人工水晶體，讓視力重回大約40歲左右的狀態。

人工水晶體分為四大類

至於水晶體（人工水晶體）應該如何挑選？人工水晶體大致可分為以下四大類：三焦點、長焦段、短延焦、單焦點。根據植入不同的水晶體，影響未來老花眼的矯正程度與生活便利性：

1.三焦點人工水晶體

三焦點是三焦點是功能性最強的老花人工水晶體，三焦即指遠、中、近的視力都能解決，植入三焦點後大約9成5的時間不需要再戴眼鏡。

2.長焦段人工水晶體

目前非常熱門的是長焦段人工水晶體，主要提供遠、中與部份近距離的視力，植入後大約8至9成的時間不需要戴老花眼鏡。對比三焦點，長焦段的眩光比較少，而且視力連續，不會有視力斷層的問題。

3.短延焦人工水晶體

短延焦雖然可以提供比傳統單焦點水晶體較廣的遠及中遠距離視覺範圍，但是，在中近距離及近距離的視力表現就不太理想。

4.單焦點人工水晶體

單焦點與短延焦兩者在近的視力表現不太理想，對於遠、中(如打電腦、打麻將、烹飪、看儀表板等都區域是中距離)視力尚可，但是要比中距離再近一點如使用手機、看報紙、閱讀書籍，基本上就需要老花人工水晶體包括長焦段或三焦點人工水晶體。

四大類人工水晶體如何選擇，符合患者需求？

以上四大類人工水晶哪一個才適合患者需求？陳冠博醫師表示，醫師會依照患者的生活習慣、眼睛健康程度來建議。如果眼睛狀態良好，會使用長焦段或三焦點，效果不錯。但是三焦點需要適應期，通常一至三個月，甚至長達六個月，因為三焦點為了滿足看遠中近，此型態目前都是以繞射型的水晶體去分光，此狀態與天生水晶體的做法不同，天生水晶體是如望遠鏡般伸縮，大腦需要一段時間適應。然而大部份的人裝長焦段時，就比較少見此問題，長焦段比較自然，而且是連續性視力，夜間眩光較少，所以病人眼睛狀態良好下，會建議選擇長焦段人工水晶體為主。

無論是植入三焦點或長焦段人工水晶體，對於手術前包括眼睛狀况、生活型態的評估，都必需更加謹慎小心。因此，尋求老花解決方案的人，會更需要找到專業有經驗的「老花專家」醫師，此為重要關鍵。如果同時有白內障、老花問題，也可以在進行白內障手術同時置換「老花人工水晶體」，一次解決白內障、老花的困擾。

「德國蔡司老花專家」＋「德國高階白內障設備認證中心」

目前網路發達，患者可以先在網路搜尋，但是面對過多的資訊，或是聽親友介紹，往往感到迷茫不知從何著手，也沒有安全感。首先第一關要尋找專業醫師，醫師是手術成敗的關鍵角色，必需先了解醫師的經歷，還有優先考慮經過知名大廠認證的醫療院所，目前德國原廠認證的「德國高階白內障設備認證中心」具備全套的檢查與手術設備，以及術後的追蹤設備，包括有手術前的水晶體度數檢測儀，還有3D全景高解析的光學科技設備「德國眼科手術顯微鏡」，提供更清晰、詳細的視網膜視圖，以及AI全智能晶體導航，能顯示正確角度，輔助手術中迅速定位人工水晶體擺放軸度，精準矯正散光，提升手術後視覺品質。

值得一提的是，陳冠博醫師是「德國蔡司老花專家」，具有專業豐富經驗的醫師，可以為深受白內障與老花困擾的患者提供合適的老花解決方案，重拾良好「視」覺得品質。

岡山諾貝爾眼科診所執行院長陳冠博醫師是「德國蔡司老花專家」，具有專業豐富經驗，可以為深受白內障與老花困擾的患者提供合適的老花解決方案，重拾良好「視」覺得品質。（圖片提供／診所）

醫籲：「這些人」建議及早進行白內障手術，避免惡化

40歲即有老花與白內障困擾的人，可以透過手術一併解決，達到遠中近距離都能看得清楚的境界。此外，陳冠博醫師也表示，有兩大類型白內障的患者，包括近視型白內障與後囊型白內障，建議及早進行白內障手術，避免惡化。他分享「567789」口訣：即50歲7成的人有白內障、60歲8成的人有白內障，70歲高達9成的人有白內障。一般平均55歲已有相當程度老化，即相當程度白內障可以手術。但是，臨床發現年齡40多歲原本近視900度、1000度，屬於近視型白內障，隔一段時間近視就飆升至1500度，甚至2000度，患者只能頻頻更換眼鏡，甚至已無法靠配鏡解決。患者求診檢查發現視力下降只剩0.5以下，已符合健保給付手術條件，類此案例愈來愈多。

另外，糖尿病患者有年輕化趨勢，當水晶體混濁位置正好在正中央，光線照射，瞳孔會縮小，正好視野中央被擋住，完全看不到，如「見光死」，此屬於後囊性白內障，即出現於水晶體的後囊，好發於40多歲糖尿病患者，且通常進展較快，透過白內障手術，可以解決患者的困擾，大幅改善生活品質。

陳冠博醫師提醒，老花與白內障都有高風險因子，除了高度近視、抽菸、紫外線暴露、眼睛外傷、類固醇藥物使用之外，還有慢性疾病「三高」包括高血糖、高血脂、高血壓。（圖片提供／診所）

延緩老花與白內障提早發生，日常保養有要訣

要延緩老花與白內障提早發生，必需「防患於未然」，陳冠博醫師提醒，老花與白內障都有高風險因子，除了高度近視、抽菸、紫外線暴露、眼睛外傷、類固醇藥物使用之外，還有慢性疾病「三高」包括高血糖、高血脂、高血壓。除了高度近視因為在18歲之前即發生定案，無法改善之外，其他如糖尿病造成的白內障，只要控制血糖，就不會持續惡化與發生；此外要戒菸，減少自由基的產生；外出要做好防曬，如戴太陽眼鏡等；還有避免撞擊運動造成眼睛外傷；以及飲食也很重要，要多攝取富含葉黃素、玉米黃素的深綠色、深黃色蔬菜水果。並建議攝取維他命C、E與胡蘿蔔素，可以增加抗氧化力，減少自由基對眼睛的傷害。

