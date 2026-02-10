40歲就老花、白內障齊發？「老花人工水晶體」一併解決老花與白內障雙重隱患
【華人健康網／特別報導】俗話說：「40一枝花」，容易與成熟魅力、人生下半場「盛開」畫上等號。但是，事實上，健康正悄悄發生微妙變化，尤其是眼睛健康。岡山諾貝爾眼科診所執行院長陳冠博醫師表示，40歲是眼睛健康的分水嶺，人到40歲之後，眼睛水晶體會逐漸彈性疲乏，調節能力減弱，老花就開始慢慢出現，必需重視「40男女都會老花」的警訊！此外，老花與白內障也像「難兄難弟」，隨著年齡增長，水晶體會逐漸退化，白內障愈來愈早跟著發生，可以說老花現象就是白內障的初期表現。
老花眼度數隨年齡增加而遞增，口訣「456123」是警訊
當眼睛健康時，眼睛內的水晶體就像望遠鏡一樣可以伸縮，可以看遠看近都很清楚。正如孩童時期水晶體的調節力強，所以，遠近距離都看得很清楚。但是，年過40以後，水晶體的調節能力會逐漸變差，就像望遠鏡對焦變卡，導致近距離視力模糊的老花症狀；而老花眼的度數也會隨年齡增加而遞增，有一句口訣是「456123」，即指40歲會有100度的老花；50歲有200度的老花；60歲有300度的老花。隨著年紀越大，老花症狀會明顯加劇，看近愈來愈吃力，此時如果配戴老花眼鏡，度數也需要加深。
老花與白內障共同元凶：水晶體老化，但是機制不同
無獨有偶，40歲開始要注意老花之外，白內障也恐悄悄上身。老花本身就是因為白內障造成的，老花與白內障都是眼睛老化，兩者共同的元凶主要與水晶體老化有關，但是機制不同，老花是水晶體失去彈性，影響調節能力，看近物模糊；而白內障則是因為水晶體老化變硬、混濁。
白內障的症狀不只視力模糊，近視度數也會加深
至於白內障的症狀除了視力模糊，還包括視覺色彩的改變、顏色不再如此鮮豔。常聽人說：「人老珠黃」，可以想像眼睛前面如戴著墨鏡一樣，看東西都比較偏暗；再來因為看不清楚，調節力變差，所以常會出現疲勞、頭暈等問題。再來白內障因為水晶體開始變混濁，所以光線進入眼睛無法聚焦，而發生散射，看東西就會有光暈或星芒的感覺。此外，需注意近視度數也會加深，有些人為近視型白內障，近視度數初期可能100度，隔一段時間再測竟增為300度、600度，類此案例也愈來愈多。
白內障提早發生的危險因子
除了老化原因以外，造成白內障提早發生的危險因子如下：
1.高度近視：
高度近視是眼睛變大、眼軸變長，可以想像眼睛如吹氣球一樣，當氣球吹大的時候，旁邊的組織會變壞、變薄，出現結構性異常，進而提升白內障、青光眼、視網膜剝離的發生機率，以及提早白內障發生的時間。
2.三高疾病：
「三高」是指高血糖、高血壓、高血脂。糖尿病患者的血糖上升，水晶體內的糖分會增加並吸收水分，導致水晶體提早混濁，提早產生白內障。高血壓、高血脂則會增加眼睛氧化壓力，影響水晶體健康。
3.抽菸：
抽菸的煙霧會侵害眼睛的自由基，自由基會攻擊水晶體，對水晶體造成潛在性的破壞。
4.紫外線暴露
長時間暴露紫外線，小心加速水晶體蛋白質老化，增加眼內自由基的風險，導致白內障提早發生。
5.眼睛外傷
眼睛受傷包括撞擊、穿刺傷等，可能傷及水晶體，導致外傷性白內障。
6.服用類固醇
還有一個比較少見但是必需重視的原因，即類固醇的使用，尤其是罹患自體免疫疾病，或是過敏嚴重的患者，需要長期服用類固醇，會影響晶體代謝，造成白內障提早發生。
以上這些種種原因都會造成白內障與老花提早發生，必需提高警覺、小心防範。
視力突然變好是「視力第二春」？小心是白內障危險警訊
陳冠博醫師提醒，有的人雖然有白內障與老花，但是發現視力突然變好，就是原本近距離看不清楚，只能看得到遠距離，但是突然發現近距離(約30公分內)能看清楚了，卻要眼睛貼著手機與電腦才看得清楚，其實是白內障發生的徵兆。特別是近視型白內障的人，初期表現本來沒有近視，所以近距離看不到，結果卻因白內障愈來愈深，反而近距離看得到。這種「視力第二春」反而是一個危險的警訊，必需小心，患者可能日後近視會快速增加。
一併解決老花與白內障：白內障手術同時置換「老花人工水晶體」
同時有老花與白內障該如何一併解決？白內障初期老花會愈來愈重，白內障中度時，一開始視力下降、色覺改變、頭暈眼花，此時可以先處理白內障，並且植入人工水晶體，讓視力重回大約40歲左右的狀態。
人工水晶體分為四大類
至於水晶體（人工水晶體）應該如何挑選？人工水晶體大致可分為以下四大類：三焦點、長焦段、短延焦、單焦點。根據植入不同的水晶體，影響未來老花眼的矯正程度與生活便利性：
1.三焦點人工水晶體
三焦點是三焦點是功能性最強的老花人工水晶體，三焦即指遠、中、近的視力都能解決，植入三焦點後大約9成5的時間不需要再戴眼鏡。
2.長焦段人工水晶體
目前非常熱門的是長焦段人工水晶體，主要提供遠、中與部份近距離的視力，植入後大約8至9成的時間不需要戴老花眼鏡。對比三焦點，長焦段的眩光比較少，而且視力連續，不會有視力斷層的問題。
3.短延焦人工水晶體
短延焦雖然可以提供比傳統單焦點水晶體較廣的遠及中遠距離視覺範圍，但是，在中近距離及近距離的視力表現就不太理想。
4.單焦點人工水晶體
單焦點與短延焦兩者在近的視力表現不太理想，對於遠、中(如打電腦、打麻將、烹飪、看儀表板等都區域是中距離)視力尚可，但是要比中距離再近一點如使用手機、看報紙、閱讀書籍，基本上就需要老花人工水晶體包括長焦段或三焦點人工水晶體。
四大類人工水晶體如何選擇，符合患者需求？
以上四大類人工水晶哪一個才適合患者需求？陳冠博醫師表示，醫師會依照患者的生活習慣、眼睛健康程度來建議。如果眼睛狀態良好，會使用長焦段或三焦點，效果不錯。但是三焦點需要適應期，通常一至三個月，甚至長達六個月，因為三焦點為了滿足看遠中近，此型態目前都是以繞射型的水晶體去分光，此狀態與天生水晶體的做法不同，天生水晶體是如望遠鏡般伸縮，大腦需要一段時間適應。然而大部份的人裝長焦段時，就比較少見此問題，長焦段比較自然，而且是連續性視力，夜間眩光較少，所以病人眼睛狀態良好下，會建議選擇長焦段人工水晶體為主。
無論是植入三焦點或長焦段人工水晶體，對於手術前包括眼睛狀况、生活型態的評估，都必需更加謹慎小心。因此，尋求老花解決方案的人，會更需要找到專業有經驗的「老花專家」醫師，此為重要關鍵。如果同時有白內障、老花問題，也可以在進行白內障手術同時置換「老花人工水晶體」，一次解決白內障、老花的困擾。
「德國蔡司老花專家」＋「德國高階白內障設備認證中心」
目前網路發達，患者可以先在網路搜尋，但是面對過多的資訊，或是聽親友介紹，往往感到迷茫不知從何著手，也沒有安全感。首先第一關要尋找專業醫師，醫師是手術成敗的關鍵角色，必需先了解醫師的經歷，還有優先考慮經過知名大廠認證的醫療院所，目前德國原廠認證的「德國高階白內障設備認證中心」具備全套的檢查與手術設備，以及術後的追蹤設備，包括有手術前的水晶體度數檢測儀，還有3D全景高解析的光學科技設備「德國眼科手術顯微鏡」，提供更清晰、詳細的視網膜視圖，以及AI全智能晶體導航，能顯示正確角度，輔助手術中迅速定位人工水晶體擺放軸度，精準矯正散光，提升手術後視覺品質。
值得一提的是，陳冠博醫師是「德國蔡司老花專家」，具有專業豐富經驗的醫師，可以為深受白內障與老花困擾的患者提供合適的老花解決方案，重拾良好「視」覺得品質。
醫籲：「這些人」建議及早進行白內障手術，避免惡化
40歲即有老花與白內障困擾的人，可以透過手術一併解決，達到遠中近距離都能看得清楚的境界。此外，陳冠博醫師也表示，有兩大類型白內障的患者，包括近視型白內障與後囊型白內障，建議及早進行白內障手術，避免惡化。他分享「567789」口訣：即50歲7成的人有白內障、60歲8成的人有白內障，70歲高達9成的人有白內障。一般平均55歲已有相當程度老化，即相當程度白內障可以手術。但是，臨床發現年齡40多歲原本近視900度、1000度，屬於近視型白內障，隔一段時間近視就飆升至1500度，甚至2000度，患者只能頻頻更換眼鏡，甚至已無法靠配鏡解決。患者求診檢查發現視力下降只剩0.5以下，已符合健保給付手術條件，類此案例愈來愈多。
另外，糖尿病患者有年輕化趨勢，當水晶體混濁位置正好在正中央，光線照射，瞳孔會縮小，正好視野中央被擋住，完全看不到，如「見光死」，此屬於後囊性白內障，即出現於水晶體的後囊，好發於40多歲糖尿病患者，且通常進展較快，透過白內障手術，可以解決患者的困擾，大幅改善生活品質。
延緩老花與白內障提早發生，日常保養有要訣
要延緩老花與白內障提早發生，必需「防患於未然」，陳冠博醫師提醒，老花與白內障都有高風險因子，除了高度近視、抽菸、紫外線暴露、眼睛外傷、類固醇藥物使用之外，還有慢性疾病「三高」包括高血糖、高血脂、高血壓。除了高度近視因為在18歲之前即發生定案，無法改善之外，其他如糖尿病造成的白內障，只要控制血糖，就不會持續惡化與發生；此外要戒菸，減少自由基的產生；外出要做好防曬，如戴太陽眼鏡等；還有避免撞擊運動造成眼睛外傷；以及飲食也很重要，要多攝取富含葉黃素、玉米黃素的深綠色、深黃色蔬菜水果。並建議攝取維他命C、E與胡蘿蔔素，可以增加抗氧化力，減少自由基對眼睛的傷害。
【延伸閱讀】
白內障年輕化「這個」是最大隱患！白內障等「熟」了像「黑珍珠」再手術？鄧友迪醫師揭真相！
白內障年輕化嚴重恐失明！小心5大危險因子、3大併發症！德國高階白內障科技報到 更精準安全再提升！
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/88/97643
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
奧運獎牌紙糊的？ 她銀牌掉雪裡「拿起來竟斷成兩半」
義大利米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運近日如火如荼地舉行，不過不少選手都在抱怨獎牌的品質不好，像是瑞典越野滑雪選手安德森（Ebba Andersson）就分享，自己辛苦得到的銀牌，掉進雪裡後竟然就斷成兩半。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
「一堆人受不了鄭麗文想退黨」媒體人爆盧秀燕其實非常反對擋軍購
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，堅持阻擋國防預算的擴張，千方百計想和中共總書記習近平見上一面，卻引發國民黨強烈反彈，爆出內部正在醞釀退黨潮！資深媒體人陳敏鳳近日爆料，藍營目前有不少人對鄭麗文相當不滿，甚至私下已經在放話要離開國民黨，3月份將會是「關鍵臨界點」。陳敏鳳也透露，台中市長盧秀燕其實非常反對擋軍購。 鄭麗文上任後隨即改變國民黨前主席朱立倫的「和中親美」路線，一再高調自稱中國人，國民黨副主席蕭旭岑日前赴中舉辦國共智庫論壇，返台還嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引起輿論譁然，傳出國民黨內也有許多人對此相當擔憂。 對於蕭旭岑冷嘲熱諷，美國國務院近日狠狠打臉表示，AIT處長是美國國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。而谷立言近期數度到台中與盧秀燕及立法院副院長、台中市長擬參選人江啟臣會晤互動，盧秀燕、江啟臣都發聲切割嗆谷立言的蕭旭岑，並強調台美關係非常重要，被外界認為藍營路線之爭已經浮上檯面，恐將上演分裂大戲。 對於國民黨和民眾黨持續擋軍購預算，陳敏鳳8日在三立談話節目政論節目《驚爆新聞線》中提到，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘！ 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」
週六（2/14）開始將迎來過年9天連假，許多人早早安排好出國旅遊，不過桃機今日（2/9）清晨卻因行李托運輸送帶故障，造成行李托運延誤約40分鐘，機場湧現大量人潮。知情人士透露，故障原因為旅客行李束帶脫落，導致輸送帶的滾筒異常，目前已恢復運轉。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。