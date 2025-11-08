40歲已婚警官「派出所開房」激戰學妹！不倫戀下場曝光

國際中心／楊佩怡報導

日本警察局近日竟傳出淪為「偷情地點」！一名40多歲的已婚巡查部長，竟在深夜執勤時，偷吃20多歲學妹；兩人不僅穿著制服偷情，甚至在警局裡翻雲覆雨、激戰好幾回，一直到有人匿名檢舉，此段不倫戀才曝光；對此，警局對兩人的處分為減薪一個月，且僅扣除月薪的10%。消息曝光後，讓大批日本網友傻眼開轟：「只降薪夠嗎？」。





40歲已婚警官「警察局開房」激戰20歲學妹數十次！不倫戀「下場曝光」全網炸鍋

日本一名40多歲的已婚男警官，被爆出與20歲學妹在警局激戰。（示意圖與本事件無關／翻攝自X平台）

根據日媒《朝日新聞》、《Coki》、《每日新聞》報導，日本神奈川縣警察7日表示，6月下旬至8月11日左右期間，羽田野警察署社區課一名40多歲的已婚男警官和一名20多歲的單身女警，在值班時在共處一室的情況下，雙方再也無法抑制衝動，最終越過了界線，在警察局穿著制服瘋狂激戰數十回。男警事後表示，以為女方也喜歡他，「我後悔我所做的事，那太愚蠢了」；而女警則稱：「我喜歡的是那位好心指導我的警官」，並直言很擔心對方，因為該員警很好心的指導她。

40歲已婚警官「警察局開房」激戰20歲學妹數十次！不倫戀「下場曝光」全網炸鍋

神奈川縣警察廳最終僅對不倫戀的兩人處以減薪十分之一的紀律處分，讓大批網友感到不滿。（圖／翻攝自YouTube）

而這段不倫戀之所以會曝光，是有人匿名向警察局的意見箱投遞了一封信，信中稱「兩人有染」。消息很快在網上傳開，不少網友對此事感到不可置信，「警察局居然成了情侶飯店？」、「晚上誰來守護這座城市？」等憤怒留言。對此，神奈川縣警察廳主任向井博表示：「我們已採取嚴厲的紀律處分，並將對全體警員進行徹底的培訓」，並對兩人處以減薪十分之一（為期一個月）的紀律處分。

40歲已婚警官「警察局開房」激戰20歲學妹數十次！不倫戀「下場曝光」全網炸鍋

有人匿名爆料警局有人在偷情，此事才在網上曝光。（圖／翻攝自YouTube）

處分消息曝光後，網友再次炸鍋，紛紛認為處罰輕微，根本沒辦法杜絕此種風氣，「他們執勤時穿著制服做，真是太不可思議了」、「他們說是降薪，這太丟臉了」、「只降薪夠嗎？」、「僅僅減薪一個月？」、「對家屬太寬容了」、「如果這是正規公司，他們早就被解雇了」。





