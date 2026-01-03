40歲後性功能拉警報！全台150萬人硬度僅達「微軟」

男性性功能退化有三大早期徵兆不容忽視，包括夜間與晨間勃起次數減少、勃起硬度下降，以及難以維持硬度。根據統計，全台40歲到70歲的男性當中，約有150萬人正處於「微軟」狀態。

（示意圖／Pixabay）

泌尿科醫師莊豐賓警告，在YouTube頻道影片中指出，攝護腺肥大與性功能退化是男性只要活得夠老就必定會面臨的兩大問題。他進一步說明，性功能退化初期最明顯的症狀就是夜間與晨間勃起反應下降，從原本幾乎天天勃起的狀態，次數逐漸減少，甚至完全消失。

在勃起硬度方面，莊豐賓將硬度由差到好分為四個等級，分別是「蒟蒻」、「剝皮香蕉」、「帶皮香蕉」及「小黃瓜」。他表示，勃起後不容易維持硬度也是性功能退化的重要指標之一，這些症狀都需要特別留意。

統計資料顯示，約有40%的40歲男性出現勃起功能問題，到了70歲比例更高達70%。以勃起硬度來區分，40歲到70歲的台灣男性中，約有23%、150萬人處於「微軟」狀態，另有約2%至3%、20萬人會落在「剝皮香蕉」或「蒟蒻」狀態，俗稱陽痿。

（圖／pixabay）

莊豐賓解釋，當勃起最大硬度處於「微軟」狀態時，代表陰莖已進入初老危機。男性勃起功能主要牽涉到神經、荷爾蒙，以及陰莖海綿體的動脈血流、彈性與靜脈回流等多重機制，一旦出現微軟情形，就表示這些精細系統開始失衡，此時正是進行矯正、修復與治療的關鍵時機。

針對日常保養，莊豐賓建議男性應維持良好的生活習慣，避免抽菸、過量飲酒，並遠離塑化劑、肥胖與藥物等影響荷爾蒙的因子。他強調，維持適當的性生活頻率，都是日常保養陰莖海綿體、延緩性功能退化的重要關鍵。

