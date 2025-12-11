40歲後當媽媽／我要把你生回來
據內政部數據，2024年，台灣女性生育第1胎的年齡超過35歲者已占近3分之1，其中40歲以上的比例更高達7.8％。當40歲女性自然懷孕率小於5％、人工生殖活產率僅剩7.6％時，數據冰冷地劃定了生育的「生理警戒線」。
女性的婚育年齡是一場與時間、與社會框架、與生理極限的對決。當晚婚晚育成為普遍現象，我們採訪了5位40歲後才當媽媽的女性，談談她們在「渴望」與「可控」之間，重新定義母親與家庭角色的自我賦權之旅。
吳敏髣 47歲 部落客 46歲生第一胎
「以前回嘉義，公婆會趁先生不在把我拉到另一個地方，有一次公公跟我講：『妳沒有生，我們家就斷後了喔！』我超生氣，覺得我嫁來這個家又不是來生小孩的。」吳敏髣當下未發難，將這件事告知丈夫楊登傑，他始終如一地挺妻子，「又不是有皇位要繼承。我跟我爸說：『現在不是男女平等嗎？妹妹有生，還算斷後嗎？』」
意外懷孕 胚胎沒心跳
47歲的吳敏髣與50歲的楊登傑交往近7年、結婚11年，同齡友人的孩子都已經讀高中、大學，他們的兒子崝瑿剛滿一歲。這天，吳敏髣輕手幫兒子擦鼻涕，楊登傑拿玩具、發出娃娃音綵衣娛「子」，很難想像過往他們抵抗長輩各種威脅利誘，堅持不生10餘年。
吳敏髣曾是教學醫院護理長、護專臨床指導教師，因丈夫楊登傑從臨床藥師轉職成為擁有54萬粉絲的旅遊、攝影部落客「藥師吉米」，她也跟著轉換跑道。楊登傑過往並不喜歡小孩，加上世界各國到處飛，不斷變動的工作型態讓吳敏髣思考2人可能無法成為好父母，因此未將生育列入人生計畫。
但老人家逼生的動作沒停過，曾經2邊家族一同出遊，婆家力勸吳敏髣的母親，「我媽來跟我講要不要給人家交代一下，我先生就更氣了，他很護我，不想讓家人給我壓力。」吳敏髣42歲那年，一個意外出現、只在她子宮存在9週的胚胎讓他們改變想法，開始長達3年半的求子之路。
吳敏髣有子宮肌瘤、巧克力囊腫等問題，5年前曾開刀治療，「醫生問我要不要順便把輸卵管通一通，我說好啊！隔沒半年，突然就懷孕了。」那時生理期一向準確的吳敏髣突然晚了2週，她第一時間想到的是停經而非懷孕，「都40幾歲了，誰會想到懷孕？但是又覺得更年期應該沒有那麼早，才去買驗孕棒，驗出來二條線，我就傻了。」
吳敏髣猶豫了2週才去看醫生，未料又是另一個衝擊，「醫生跟我說胚胎沒有心跳，下禮拜如果還是沒有心跳就要吃藥流掉，我又傻了。」後來一直拖到「空包彈」已經大到吃藥流不乾淨時，她才動手術。「有一次我在車上哭了，人生好奇怪喔，以前沒有想要小孩，但這個寶寶來，讓我覺得人生好像少做了一件事情，沒有生，以後是不是就沒有機會了？」在她內心反覆拉鋸之際，某天楊登傑做家事時，突然說：「 這死小子，我都做好準備要當爸爸了，要你來的時候你不來。」吳敏髣在那一刻確定，她要生。
轉念求子 努力3年多
2020年疫情期間，部落客的工作瞬間歸零，求子幾乎成為吳敏髣與先生的正職。生理期一到就去診所報到，患者太多，有時甚至等到凌晨一點。不間斷地打針、吃藥、取卵。「年輕的女生一次取可能有10幾、20顆，我一次就是1顆、2顆，取到卵、培養成胚胎就去植入，3年多取2、30次吧，後來直接不麻醉，很痛，但一次可以省1萬多元。」3年多時間，花費至少200萬元，從一開始記帳，到最後不敢看存摺。
初時沒著床，診所會打電話告知，到最後都有默契，沒接到電話就是又失敗了。「我給自己的期限是到45歲，我知道該設停損，至少我努力過。有當然好，沒有就算了，不能為了做試管把所有錢都砸進去，老了怎麼辦？那時候我也覺得好累，身體撐不住了。」或許是心態的改變，這一次終於成功了。
「我從生殖診所畢業後，生產是找成大的醫師，當時他評估可以保到24週就很厲害了。」果然，吳敏髣懷孕後出血沒停過，楊登傑就像救護車司機，一有狀況就載著太太跑急診安胎。感染、水腎，加上備孕時補充大量賀爾蒙，吳敏髣陸續又長出幾顆子宮肌瘤，最大的2顆剛好卡住寶寶的頭，「我兒子很可憐，在很擁擠的地方長大。超音波都照不到臉，因為轉不過來。」
怕寶寶早產體重會不夠，吳敏髣也不管會不會妊娠糖尿病，努力吃甜食養胎，終於撐到35週剖腹生下2,650公克的兒子，但她也因此大出血1,800西西。「我在恢復室一直聽到廣播，『吳敏髣的先生請到開刀房』，但找不到人，因為兒子呼吸狀況不對，送加護病房，他去簽病危通知書。」
住院第3天，楊登傑力排眾議，讓吳敏髣直接打退奶針。「她傷口大，又痛又要擠奶，之後又要照顧小朋友，不就一整天都不用睡、不用休息？傳統育兒方式媽媽生個小孩好像在地獄生活，難怪很多人都不想生小孩。」
5天後，母子2人一起出院。原本把妻子當公主的楊登傑變成「兒奴」，擔起大部分家務。重回藥師工作的他，堅持科學育兒，拋開大人、小孩衣服要分開手洗的做法，購買寶寶粥、嬰兒輔食，省下的時間都在陪兒子。
他們不時會將兒子的影片、照片上傳網路，也曾遇到網友酸說：「你們這樣對小孩不公平，他20歲的時候你們都70歲了。」吳敏髣坦言會難過，但有許多媽媽跳出來幫忙說話，慢慢就不那麼在意。楊登傑一如既往地犀利，提出不同看法，「如果太早生對爸媽是不是也不公平？他們都還沒有做完人生想做的事情，不是嗎？」
專家意見：從晚婚晚育到不婚不育推遲生育的社會結構壓力
輔大社會系副教授 石易平
據內政部戶政司統計，2024年平均初婚年齡男性為33.1歲、女性為31.1歲，較10年前男性32.2歲增加0.9歲、女性30歲增加1.1歲，而第一胎生母平均年齡也從10年前的30.6歲延至31.7歲，顯示台灣社會晚婚晚育趨勢持續加劇，輔大社會系副教授石易平指出，晚婚晚育的原因主要來自於婚育捆綁、育兒成本沉重以及結構性的社會與職場壓力等原因。
生育補助 治標不治本
台灣多數人不願意在婚姻之外生小孩，推遲婚姻年齡自然也推遲了生育年齡。早期社會養育孩子只求「不要死」，現代父母還需提供孩子豐富的教育資源與優渥的生活品質，讓當爸媽這件事成為沉重的經濟與情感負擔。
另外，現在許多家庭並未與父母、親人居住在一起，過去緊密的親戚網絡和鄰里關係消失，沒有人幫忙照看孩子，加上台灣職場環境工時長、缺乏彈性上下班制度，父母回家後難有心力與孩子互動。孩子生病或有其他需求時又難以請假或是彈性工時，也讓國人對婚、育卻步。
政府雖推出包含生育補助、人工生殖補助、醫療性凍卵補助如「試管嬰兒補助方案3.0」，未滿39歲首次可獲15萬元；39歲至未滿45歲首次補助13萬元；明 （2026）年1月1日起，每生1胎補助為10萬元等政策刺激生育率，石易平表示，這是治標不治本，要改善狀況就要將焦點轉向「家庭友善」，提升已生育家庭的幸福感，除了推動彈性上下班與請假，也要改變請假制度，讓育嬰假或其他照顧假開放用「日」計算，才能因應突發狀況。
越來越晚生育造成的直接影響就是越生越少。石易平認為這也是一種價值觀展現，現代女性不管是從職涯或身體自主權，都不會認為結婚就是要一直生，生育變成是理性規劃的事情。另外，有穩固經濟基礎、社會歷練的成熟大人可能擁有較多資源，會更密集地養育小孩，不全然都是壞處。
成熟獨立女性 擺脫傳宗接代觀念
當40歲以上女性擁有足夠的經濟能力與成熟價值觀，就能更有自信地擺脫陳舊的傳宗接代觀念，不再將生育視為義務與責任。藉由人工生殖技術協助，讓生育主導權從生理時鐘轉至個人規劃，即便面對意外到來的生命，也能在深思熟慮後，勇敢接受。
歷經職場與社會的磨練，她們通常能情緒穩定地面對孩子哭、鬧，也能提供更多時間的陪伴與資源。從備孕到為人母都不輕鬆，生活不可能完美，也需伴侶與家人強力後援，但40+的她們憑藉著能力許可且清楚想要，追尋自己定義的「晚」美人生。幸福的劇本從不是只有世俗既定的一種版本。
