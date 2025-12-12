40歲後當媽媽／重組家庭的選擇題 or 繼母育兒先修班

Cake（左）與有過一段婚姻、育有3個孩子的博志（右）結婚後，42歲時意外懷孕生下兒子P.G。

Cake 44歲 文創商店老闆 43歲生第一胎

「2年前哥哥學校有活動，我原本要去，突然頭很暈、褲子穿不下，就打給先生。他就覺得可能懷孕了，畢竟他有過經驗。」Cake（化名）口中的哥哥是丈夫與前妻的女兒，當爸爸，先生是第四次；當媽媽，她是第一次。

穿著連身吊帶褲、帶著金屬感妝容，今年44歲的Cake一身輕便，用哺乳巾當背巾抱著1歲8個月的兒子P.G，「哺乳巾超方便，P.G想喝奶的時候，蓋起來，到哪裡都能餵。我想餵到他2歲。」現在走到哪孩子就帶到哪的Cake，確認懷孕那天，其實有過是不是該留下孩子的猶豫。

Cake（後）覺得陪伴丈夫的三個孩子長大就像是上先修班，自己當媽媽後更知道要給P.G空間。

那晚她躺在床上，淡定地問先生博志：「把拔，你確定要生嗎？如果不想你告訴我，我們可以不要。」她的問題讓博志很訝異，Cake說她只是換位思考，「從23歲開始養小孩，好不容易最大的18歲、最小的也國二了，突然又冒出一個，如果是我是他，我可能會崩潰發瘋吧！我覺得這件事情需要討論，不要用小孩綁架對象。」但博志給了肯定的答案，「生啊！為什麼不生？」Cake才鬆了一口氣。

Cake是金門人，爸媽在當地從商，22歲那年她瞞著家人託朋友在台北租屋、找工作，離家前1週才告知，疼愛她的父親氣到差點要動手還是攔不住，「以前金門的家長很封閉，不是很能夠接受小孩出去，會希望你留在金門就好。我那時候要來台北就直接鬧翻。」她雖然從小乖巧，但脾氣強起來誰都擋不了，就這樣半逃家式的離開。

Cake（左）懷孕時擔心博志（右）的三個孩子不能接受，但P.G出生後，哥哥姊姊都非常疼愛他。

當過禮服助理、新娘秘書、紀錄片攝影師，個性獨立幹練加上歷經職場磨練，Cake後來創業做電商賣茶磚，前幾年回鄉開店，販售糖磚、手搖飲與她設計的文創商品。

2017年她和小3歲的博志在網路認識，二人見面沒多久，博志就把自己婚姻失敗與一打三單親爸爸的身分全盤托出，「因為不知道交往以後會遇到什麼問題，所以不知道害怕，覺得這種狀況有什麼難的？ 就在一起啊！」

2人交往6年，Cake以阿姨的身分陪伴3個孩子長大，參加學校活動、帶孩子出遊、做手作，跟孩子相處，先生扮黑臉，她是絕對的白臉，「我從來不管他們，比較像是陪伴跟玩伴，但我發現有狀況時會跟他們溝通，比如說男朋友，我就拿自己的實例跟他們分享。」至今孩子們還是叫她阿姨，彼此都有默契不改變，「即便感情再好，他們有自己的媽媽，阿姨就是阿姨，不要勉強他們改。」和先生2人其實都不排斥婚姻，但考量孩子們的心情，並未特別積極，直到Cake阿嬤過世，才趕在百日內結婚。

考量到孩子們的心情，Cake並沒有想生，也認為四十好幾沒那麼容易中獎，「他們已經大了，怕他們不能接受弟弟或妹妹的出生。」但43歲生日前夕她意外懷孕，那一晚Cake和博志深談後，確定要留下小孩，滿3個月後，先生叫來3個孩子告知他們Cake阿姨有寶寶了，兒子與小女兒很開心，大女兒崩潰地說：「又要帶小孩了。」

有一次大女兒放假陪Cake回金門，Cake帶她到咖啡店談心，知道大女兒小時候都要幫弟妹包尿布、泡牛奶，被「姊姊」這個帽子扣得很累，「我告訴她，姊姊妳不用擔心，弟弟出來以後，你只要負責玩他就好。」

因為是高齡產婦，還有出血狀況，醫師反覆叮嚀Cake要小心。熬過不穩定期，她恢復台北金門二地飛，「我在金門有二家店，二店一個月營收15萬元，懷孕初期就決定關掉，因為人不好請，我不希望在懷孕跟帶小孩的時候還需要處理人事問題。也拒絕新加坡百貨公司的進駐邀請，就跟他們說我要生小孩、帶小孩。」

後來她挺著4個月的肚子到工地，嚇壞一票工人，就怕她踩到東西跌倒，她倒是強心臟，完全不怕，只有在師傅們釘東西、拆東西時避開。懷孕7個月時她大出血，安胎後依舊忙於工作，做盡高齡產婦禁忌之事，先生沒有阻止，淡淡說：「擋不了啦，她自己知道可以到什麼程度。」

P.G出生後，Cake確實沒讓孩子們負擔照顧責任。因為全母奶，加上先生要上班，Cake是主要照顧者，陪3個孩子多年，也算是上過育兒先修班。她坦言當繼母是「魔鬼訓練」，認識孩子們時最小的已經6歲，每個都有自己的個性，「你會去擔心做這件事他們會怎麼想。天下的繼母都是一樣的，對自己的孩子沒耐性，不是親生的會比較尊重，各種事小心處理。因為照顧過他們3個，讓我學到要給P.G更多空間。」問Cake會不會後悔晚婚晚生？她搖頭，「依我的個性，早婚的話應該已經離婚了。」

大齡求好孕 減少接觸塑化劑

TFC臺北婦產科診所副院長何彦秉專長為高齡生殖，面對大齡女性想求子，他建議若有三高、糖尿病、高血壓等內科疾病，需在植入或取卵做試管前，將疾病控制在可控範圍內。母親若有糖尿病，胎兒產生畸形的機率較高，罹患高血壓在孕期間容易產生合併症如子癲前症，而血脂藥物會影響賀爾蒙的合成與製造，懷孕期間無法使用，也需在療程前控制。

除疾病治療，何彦秉提醒想懷孕的未來媽媽需維持作息正常、睡眠充足、控制體重，避免高熱量、高脂肪、油炸、燒烤、高糖類等食物。同時也要減少接觸環境賀爾蒙刺激因素如塑化劑、防腐劑等，以防刺激肌瘤和子宮內膜異位症生長。

針對40歲以上高齡女性何彦秉不建議採用自然方式受孕，應及早考慮利用試管嬰兒療程。隨著年齡增長，卵子品質下降，懷孕後胚胎染色體異常，第一個會遇到的問題是流產或是沒心跳、心跳出現又停止，許多期待當媽媽的女性因此受到打擊，目前醫學上可透過著床前的染色體檢查減少這樣的狀況。若女性身體健康，但卵巢已無法製造出足夠或健康的卵子時，也可透過接受他人捐卵來完成當媽媽的期望。

各國育兒相關政策。（資料來源：各國主管機關）註1：美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report.)公布2024年最適合育兒的國家排行榜，前3名依序為丹麥、瑞典、挪威；美國為第24名；亞洲國家日本、新加坡、韓國分別為第21、25、26名。

