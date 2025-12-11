40歲後當媽媽1／效率優先的醫生媽媽

兒科醫師鄭曉綺（左）與美國籍的鄭馬克（右）結婚8年，透過試管方式生下一對異卵雙胞胎。

鄭曉綺是小兒科醫師，40歲時透過試管方式生下孩子，在那之前，婚、育都不在她的人生規劃。

鄭曉綺 47歲 小兒科醫師 40歲生第一胎

大學念的是高醫生物系，她畢業後重考2年拚上後醫，除了是對醫學有興趣，初始動機竟是遇上渣男，「當時男友讀醫學系，大一交往到大四，他追妳的時候說：『媽媽是媽媽、我是我。』要分手的時候說：『我媽說對象至少要護理系或藥學系。』」

姻緣晚來 高齡拚試管

原本對小孩無感的她，在兒科實習時開始覺得小朋友可愛，因此選擇小兒胸腔暨重症科，但女醫師談感情不容易，且又是在大醫院、人力短缺的科別，大多時候她都忙於工作。35歲前，母親還會焦慮催婚，有人介紹，她給面子前往認識，對方看上的卻是她醫師的身分，「人都還沒有見喔，就說他們家要開診所，我要答應一個禮拜要看幾診，我想說是怎樣，是要娶一個印鈔機嗎？還是徵免費員工？」

聊起「相親」經驗，鄭曉綺幾乎要翻白眼，「還有禿頭、有肚子的，要求我再瘦一點、打扮漂亮一點，結婚一定要跟媽媽住。」各種奇葩讓她對婚姻不抱希望，甚至已經思考老了以後要跟好朋友一起去住養老院。

原生家庭也是讓她對婚姻卻步的原因。父親出身嘉義望族，卻染上惡習，賭博、喝酒、酒駕撞傷人，記憶裡，父親陪她的畫面是帶她到麻將間，母親靠著一雙手，幫人美容、美體，替父親還債。後來父親中風臥床10年，母親依舊不離不棄，「我問她為什麼不離婚，她的理由讓我覺得很荒謬，她說不希望我結婚的時候是沒有爸爸的。」鄭曉綺思考了一下說：「如果妳生小孩後，發現與另一半不適合的話，不要為了小孩忍耐，把小孩好好地顧好就好。」

她抱定不婚，打算照顧父母到終老，沒想到正緣在千里之外。鄭曉綺常需出國參加研討會，利用交友APP認識外國人學語言，因此認識了在美國公部門工作、大自己19歲的鄭馬克（Mark Gorow），「我們只看過頁面上的那張照片，很聊得來，用E-mail通信2年，後來我去美國開會，我們才見面，一起去迪士尼樂園玩。」不久，馬克正式提出交往，幾個月後求婚，她提出要結婚就一定要生孩子，快60歲的馬克答應了，「我跟醫院提離職的時候，同事都擔心我遇到詐騙集團，跟我說覺得不對勁就趕快回來。」

原本不婚不育的鄭曉綺（左）與鄭馬克（右）通信2年多後決定交往、步入禮堂。（鄭曉綺提供）

工作壓力加上年齡因素，彼時已近39歲的鄭曉綺，婚前檢查發現卵巢萎縮至正常人的1/6，丈夫也有無精症，秉持「想生孩子就要有效率」的信念，她快狠準地直接進入試管流程，「他來台灣下飛機沒多久，就被麻醉切蛋蛋。」她幸運在第二次就著床2顆。

「高齡懷孕，著床才是花錢的開始，要安胎，我不想打針，自己塗陰道凝膠，一個禮拜5支、一支3千元，塗到第4個月。所以我那時候去上班賺錢就是為了這個。」孕期先生2地飛，大多時候她都是一個人，「還好我老闆很好，讓我的診少一點，然後也沒有什麼孕吐、不舒服。」36週時剖腹產下1,500公克的哥哥和2,155克的妹妹。

因不想分隔2地，加上考量雙胞胎不好帶，若自己留在台灣成為職業婦女，很難給孩子完整的陪伴，產後5個月，鄭曉綺辭掉當時在診所的工作、放棄10多萬元的月薪飛往美國，當了4年多的全職媽媽。那時發現2個孩子語言發展有些落後，兒子Miles有學習障礙與輕微自閉，她有過低潮，但沒有太多時間困在其中，「我在兒科看過滿多身體狀況更嚴重的小朋友，我知道孩子經過治療是會進步的，所以要盡快上課，這對他們是最好的。」先生要上班，為了帶兒女早療，她特別去學開車，開2小時載他們去上一個半小時的課再回家。

她本來想趁機考美國醫師執照，很快發現這是不可能的任務，「我還會幫馬克帶便當，真的太忙了。」幸好認識了一樣遠嫁的台灣麻醉科醫師互相幫忙、鼓勵，「我們一年回台灣一次，而且當初說好等馬克退休就回台灣，不是沒有期限的，就不會那麼不安。」

像開盲盒 陪兒女長大

回台灣後，處理好孩子的求學，重返職場前夕，先生竟罹患癌症，她只好延遲上工，專心陪馬克治療半年至穩定，幸好當時母親已搬到高雄和他們同住，成為強力後援，「我們都說阿嬤不能死啊，對不對？」鄭曉綺轉頭問中文不那麼熟練的馬克，連他都能發音正確地重複：「對！阿嬤不能死。」

鄭曉綺（中）是診所兒科醫師，希望多點時間陪伴孩子，1天通常只排1個診。

下午3點40分後，鄭曉綺和鄭馬克一起散步到住家附近的公立小學接兒女放學，吸引許多路人注意。「媽媽，『母』的變成大人的話，她會怎麼生小孩？還是不會生小孩？」「有時候不一定要生小孩，有時候不用結婚也可以生小孩，等妳再大一點媽媽再教妳。」

一路上女兒Madeleine用中文說不停，兒子Miles則用英文反覆說著晚餐想吃薯條。「他們2個上過語言治療，Madeleine一下就畢業了，哥哥比較慢。」鄭曉綺牽著2個孩子的手，開朗笑著，「兒子進步慢的時候，我也會自責是不是自己沒把他生好。但沒關係，就像開盲盒、開寶箱，都是自己的小孩，我跟著學習，陪著他們一起慢慢長大就好。」

