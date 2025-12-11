40歲後當媽媽2／我為自己選了Mr. Right

Cathy認為，孩子成長過程中，大人的陪伴很重要，每天下午1點店休後，她會快速回家陪兒子。

去年前植入胚胎那天，Cathy（化名）在社群平台寫下，「單身沒什麼不好，遇不到（對象）不要勉強，不適合更不要勉強，只要有能力可以獨當一面，當單親媽媽有什麼難的。」

Cathy 43歲 餐飲業老闆 43歲生第一胎

當時植入的胚胎，現在已是8個月、8.5公斤的男寶寶了。Cathy解開背帶將兒子Mumu放在加大尺寸的雙人床上，這是家裡最大的房間，梳妝台與矮櫃上擺著熱水瓶、奶瓶清洗機，地板上還散落著一些嬰幼兒玩具，「我懷孕以後，媽媽把她的房間讓給我，還花不少錢整理。我自己買的房子在家附近，最近在裝修，之後會搬過去。」

無偶育兒 效法葉海洋

拿出固齒器讓Mumu啃咬，Cathy聊起為何成為單親媽媽的緣由。「當時是看到葉海洋（中國女企業家）去美國做寶寶的影片，發現原來單身女性可以這樣。」葉海洋29歲時赴美買精懷孕產下長女，「無偶式育兒」引起許多討論。1982年出生的Cathy，雖然不若葉海洋財富自由，但經營包子店，收入穩定、店休固定，「後來又看見Youtuber兔女郎，她們有拍很詳細的影片，我就去找了那家機構。」那年她39歲，已是醫學上界定的高齡產婦。

她想要有自己的家庭，20多歲時曾有過2段幾個月的感情，因雙方對關係定位跟走向的想法不同，無法繼續。之後Cathy大多重心都放在事業與自己身上。父母親經營餐廳，她不想跟爸媽一樣工時超長，於是去學做包子，27歲創業。休假時會跟朋友們一起騎車、爬山、運動，「我以前會騎檔車衝武嶺，確認懷孕，檔車、自行車才賣掉。」

Cathy懷孕7個月時飛到日本，在雪地裡拍攝孕肚照。（Cathy提供）

看著哥哥、妹妹都成家，她偶爾也會孤單，「沒生小孩我可能會遺憾，但我不會因為想要小孩勉強去結婚。」直到看完葉海洋的影片後，她覺得不能再隨緣下去，「我經濟能力夠、有時間陪伴，可以掌控、確認自己能給孩子什麼，那為什麼一定要結婚才能當媽媽？有點是被生理時鐘追著跑，想做就去做。」

進行第一個步驟凍卵前，Cathy先進行包括血液檢查、子宮內視鏡等一系列健康檢查，在台灣生殖中心取卵，再送至美國的生殖中心。她同步在機構提供的精子銀行網頁挑選精子，「捐精者資料寫得很清楚，哪裡人、有過什麼疾病、興趣、小時候的照片。」

她怕被勸退，只告訴最好的朋友，打排卵針都是一個人躲在店裡打。凍完卵準備到美國做植入才讓家人知道，「因為媽媽曾經說過想去美國，我就請她陪我去，也順便旅遊。」

Cathy的母親回憶當時自己嚇到不行，「女兒沒結婚，突然之間要生小孩，最擔心的是她一個人，我都70歲了，想幫她也幫不了多久。」知道女兒心意已決，她雖然煩惱但沒大力阻撓，Cathy的父親對於能多一個姓自家姓氏的孫子或孫女倒是非常開心。後因遇到疫情，一年多後才實際成行。

單身的Cathy（左）赴美買精生下兒子Mumu，母親（右）成為她最強的後援之一。

卵子運送到美國培養成胚胎、經過GPS染色體切片篩檢，最後有6個過關。2024年Cathy植入1男1女2個胚胎，「植入過程大約15分鐘，就是簡單的侵入性治療，不會緊張，等開獎才最難熬。如果當時失敗，我應該沒有勇氣再一次。」一個月後聽胎心音，確認是單胎，她的心才安定下來。

留存胚胎 還想生女兒

在美國待2個月，整個過程Cathy沒詳記花費，粗估100萬至150萬元，開銷最大是住宿與生活費，「如果可以在台灣做就省很多時間跟錢，但法律規定只有夫妻可以。我後來才知道，除了美國，日本也合法。」

孕期間她完全沒有不舒服，年前趕工，一天做10多個小時、60多天沒休息，寶寶在肚裡乖乖配合。顧客好奇詢問她身型改變，她都只說自己吃太多速食變胖，「不想被問孩子的爸爸是誰，還要解釋很多。那時候我都騎機車上班，產檢也都一個人去。」她毫無落寞或遺憾感，反而露出燦爛的笑容，「我覺得自己很棒。」

孩子出生後，眾人震驚她直接越級當媽，「沒聽到什麼批評，後來都直接說我單身，幹嘛一定要結婚才能有小孩。很多人羨慕我，有2個媽媽說要建議自己女兒這樣做。」

但當媽真的不容易，沒有伴侶，家人是她最強力的後援。「兒子一般晚上8點睡覺，凌晨1點多起來喝奶，剛好叫我起床，趕去包子店上班，可是有時候哄不睡，拖到凌晨12點，那我就不用睡了。上次他流感發燒，我要上班，只能拜託媽媽跟妹妹睡他身邊。」

問她若孩子長大詢問爸爸是誰怎麼辦？Cathy翻出一疊收納完整的資料，開心展示，「這是對方的資訊，他有波蘭、德國跟墨西哥血統，混好幾代了。這是他小時候的照片，還有一段錄音，我沒有特別挑學歷、智商，就是看他笑起來滿陽光、口條聽起來滿好的。我也沒有要孩子多會讀書，他快樂長大就好。」

現在還存在美國的4顆胚胎，Cathy考慮要再次前往植入，若能再有個女兒也很好，原本抱孫抱得很開心的Cathy媽媽，聽到這件事忍不住又露出煩惱神情，「她一個人怎麼帶啊？」

