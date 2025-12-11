40歲後當媽媽3／當媽無需太完美

喜愛小孩的陳雅薇是幼兒園園長，46歲時終於懷孕有了自己的女兒。

合身的套裝、精緻的五官、完美的妝容，加上腳下踩著超過10公分的高跟鞋，陳雅薇的外表與穿著打扮，不像傳統印象裡的幼兒園園長，更不像一個47歲、女兒10個月大的媽媽。今年幫女兒報戶口，戶政事務所人員說她打破所內當年度最高齡媽媽的紀錄，其實，她自己也沒想到竟會那麼晚才生孩子。

陳雅薇 47歲 幼兒園園長 46歲生第一胎

人工屢敗 試管一次中

「我從20幾歲就想結婚當媽媽，但就遇不到合適的對象。」陳雅薇一直很喜歡小朋友，從媽媽手上接下傳統幼兒園後，轉型為強調藝術與體驗的經營方式，常帶著孩子們去動物園、種田或外出表演，曾經獲得2屆的幼鐸獎。

她談過幾段戀愛，最長8年，短也有1年多，因信仰虔誠度差異、對未來規劃不同，或是聚少離多，終究沒有走到最後。「39歲時有個男朋友，那時候覺得會嫁給他。有一次我拿下全國傑出園長獎，去他家，想說對方媽媽看到獎盃應該會說『妳好棒』之類的，結果不是，她看著我的屁股然後說：『妳還會生嗎？』我整個傻眼。」

其實，勸生的壓力不只來自外界，坐在一旁、抱著外孫女反覆說著「阿嬤抱孫怎麼抱都不累」的陳雅薇母親紀淑禎，從女兒有穩定交往的男友開始，期待她生乖孫已經20幾年。紀淑禎育有2子1女，兒子都未婚，「只有女兒一直有對象，只能期望她啊。」

生育被陳雅薇列為人生必做清單，但對基督徒而言，懷孕需在婚姻關係內，透過夫妻間正常性行為生育後代，尊重上帝創造的自然秩序，因此不曾考慮出國借精生子。還不知道孩子的爸在哪兒，那就先做好準備，42歲時她選擇凍卵，「後來才知道教會很多人連凍卵都有疑慮，但看我做了以後都跑來問。」

45歲那年，她終於等到上帝替她安排的亞當，在教會認識大自己4歲的賴建平，2人交往3個月閃婚，經過2次人工受孕失敗後進入試管流程。「46歲了，醫師一開始不看好，但我們一次就成功。」開心秀出二條線的驗孕棒，她說自己驗了十幾支，「這是第一支，我還收得好好的。」懷孕後要安胎，為了讓胚胎著床穩固，她查完資料，自己跟醫師要求打針要打一倍的劑量。

陳雅薇外貌姣好，看不出懷孕時已46歲。（陳雅薇提供）

孕程中，陳雅薇身體沒有明顯不適，只是幼兒園的環境對孕婦有風險，「小朋友會跑來去，我跌倒很多次，加上很多外出體驗的課程，那時候只能跟家長說明我年紀大要更小心，所以會減少戶外課程。別人未滿3個月不能說，我一有，就立刻告訴所有人。」

沒請假，是因為她在工作上非常要求完美。隔年2月要生產，11月有評鑑，她加班到凌晨一點工作還沒做完，回到家見賴建平在睡覺，躲進廁所繼續趕工，「他起來看到我坐地上、電腦放在馬桶蓋上，肚子剛好卡那個凹槽，整個就炸掉。」她甚至為了工作延遲剖腹的日子，想2度延期時，讓丈夫忍不住又動怒才作罷。

擠不出奶 產後陷憂鬱

一直以來，外貌與工作成績都傲人，她的完美卻在當媽媽後遭遇挫敗。

陳雅薇孕前曾進行肉毒、玻尿酸等微整，試管療程開始一直到餵母乳期間都暫停，加上體重增加，讓她產生容貌焦慮，「生之前，我把未來2、3個月的工作先規劃好，安排了活動、主持，也跟醫美診所合作代言，沒想到產前66公斤，女兒出生2公斤，我才瘦1公斤！」陳雅薇指著媽媽說，「我媽40歲生我弟弟以後，身材就回不去了。我很擔心我瘦不下來。」幸好餵母乳的那半年瘦到50多公斤，停止哺乳後靠著節食、運動與先生的10萬元獎金利誘，回復至46公斤。提到母乳，陳雅薇說那是最大壓力源。

陳雅薇（右）與丈夫賴建志（左）認識3個月閃婚，今年初迎來寶貝女兒樂樂。

「可能年齡高，傷口復原很慢，生完一個月都要人扶著慢慢走。擠母奶的時候，天啊！」她甚至找不到形容詞來陳述那時的疼痛。產前在拚招生量，產後卻要拚奶量，「年輕的媽媽送奶去冷凍，每個都在比奶多的，驕傲到不行，好像餵母奶才是好媽媽，我媽媽也說至少要餵1、2年，煮花生豬腳什麼可以催奶的飲品，但我邊擠邊哭，擠很久才2、30西西，那時候就覺得，『天啊！ 我沒有奶，我不是一個好媽媽。』」

回想起那段時間，陳雅薇認為自己應該有產後憂鬱，整天擠母奶、喝東西、餵寶寶無限循環，「加上傳統坐月子的習俗規定不能吹風、不能洗頭、不能怎樣怎樣，甚至連一杯珍珠奶茶都不能喝！後來每天都在哭。」

某一天，先生跟她說：「 妳不是期待當媽媽很久了嗎？怎麼現在都在哭？」然後就背著岳母帶陳雅薇出門兜風、洗頭、買手搖飲，做盡媽媽叮嚀不能做的事。陳雅薇突然釋懷，有些事情不是努力就一定會達成。「我也很想至少餵一年，成為別人口中的完美媽媽，但我就是沒有奶，不然要我去死嗎？」知道做不到以後，她決定放過自己，沒辦法讓女兒喝母奶喝到飽有點沮喪，但那杯珍珠奶茶讓她覺得很快樂。

