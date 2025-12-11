40歲後當媽媽4／接受意外的勇氣

郭靜婷（左）與先生宮銘祥（右）相戀8年，46歲意外自然懷孕，生下雙胞胎女兒。

近十坪的客廳，除了沙發、矮几與電視櫃，其他空間都被兒童圍欄圈起，高度甚至遮到電視。「生完以後，我已經一年多沒看Netflix了。我以前是一起床就要看或是聽犯罪類紀錄片或影集的人耶！」綁著高馬尾、穿著寬大運動T恤與短褲的郭靜婷，受訪時每隔幾秒就看一下手機，以為她是在看要學舞蹈的學生傳來的訊息，沒想到，竟是盯著距離不到10公尺的主臥監視器畫面，關心剛入眠的同卵雙胞胎女兒琪琪、樂樂是否睡得安穩。

郭靜婷 48歲 舞蹈老師 47歲生第一胎

48歲的郭靜婷，身材、外貌與打扮像是30歲的辣妹。她曾是蔡依林、F4、楊丞琳、江蕙等藝人的舞者，陪著四處巡演，現在則是接案幫忙排舞、教學等，許多名媛都是她的學生。去年她跌破眾人眼鏡，自然懷孕，剖腹生產前一天上傳大動作熱舞影片，讓許多準媽媽們緊張又羨慕。

為了男友 下決心留胎

「我體質特殊到朋友說應該被抓去研究。」郭靜婷喝著每日早午餐—去冰、無糖、加仙草、蒟蒻的茶類手搖飲一邊開著玩笑，「我都是到傍晚才吃飯。老公是正常上班族，平日我跟我媽、寶寶在家。我每天的行程就是餵她們喝完奶、幫她們擦乳液、洗屁屁，她們開始玩，我就洗奶瓶、洗衣服、拖地，帶出去晃一下回來哄睡，再找工作資料或是出門教課。」以前處理這些瑣事的時間都是她的追劇光陰。

「我是意外懷孕，以前大家都知道我不婚不生。」去年確定要留下寶寶後，郭靜婷才與小自己12歲的宮銘祥登記結婚。

郭靜婷（左2）是2個女兒的主要照顧者，宮銘祥（右1）休假時會接手大部分工作，讓太太休息。

宮銘祥過去也是舞者，2人認識時他剛入行，身上只剩100元，身為前輩的郭靜婷對他頗多照顧，2人會交往，她招認是被對方的顏值吸引。郭靜婷的父親在她1歲時過世，母親獨自養大她與2個姊姊，2個姊姊都已出嫁，加上家中負債，她早早就決定要陪媽媽到老，母親勸嫁勸到已經放棄。

與宮銘祥交往超過8年，他愛動物、愛小孩，郭靜婷完全相反，「我厭嬰、厭動物，路邊有小孩、狗、貓，他都會停下玩， 我就在旁邊等。」宮銘祥本想交往時間久了以後可以感化她，未料沒能動搖她的想法，甚至被反向洗腦，放棄當爸爸的想法。

發現懷孕是因為肚子悶痛、一直微量出血，郭靜婷原本以為是生理期快到了，拖了2週狀況依舊才買驗孕棒，出現二條線的時候，她沒多大的感覺，繼續教學，因為學生是婦產科醫師的妻子，勸她安排檢查才就醫。

郭靜婷說：「那時候6週，聽到2個心跳聲有點傻眼，沒有要當媽媽的真實感，但有人生路線即將改寫的預感。診間出來就看到他在哭。」宮銘祥心裡很期待這2個孩子，卻也擔心自己的條件還不夠優渥，不敢開口問女友要不要留。郭靜婷是為男友才下定決心，「我是能夠不要就不要，但他真的非常想要，現在經濟狀況也穩定，加上覺得好像不能扼殺掉2條生命，我想說就生吧！」

失去自由 享甜蜜負荷

高齡懷孕對郭靜婷來說沒什麼改變，除了前4個月孕吐，其他時間舞照跳，「醫師建議我年紀那麼大，前3個月盡量不要動，我休息2個禮拜就受不了了，反而是我先生感覺有產前憂鬱，一直很緊張，反覆問我要不要吃什麼、喝什麼。我閒不下來，坐月子到第19天就去接尾牙場，沒接覺得很可惜。」

原本有傲人腹肌的郭靜婷，因為懷雙胞胎腹部撐大，產後2個月都未能回復平坦。（郭靜婷提供）

懷孕期間郭靜婷胖18公斤，一生完就少了15公斤，但因為是雙胞胎，腹部撐大到很驚人。她拉開有束腹功能的短褲露出肚子，「妳看，現在還是有一點點，很難縮回去。」當年她跟著蔡依林的〈特務J〉開始跳鋼管舞，紮實鍛鍊15年的腹肌，如今已光榮退役。

點開生產時的影片，宮銘祥一手一個女娃，戴著口罩都遮不住他的開心，產台上半身麻醉的郭靜婷相對冷靜許多，「其實我那時候都沒有當媽的感覺，住院到第3天才去看她們，在月子中心我超忙，每天都有訪客。一直到抱她們回家，寶寶在我懷裡，覺得超級輕，我才有那種『這是我的女兒嗎？是我的耶！』的感覺。」

從那時候開始，郭靜婷原本的自由與豁達像是被制約了，自己每天吃便利商店的御飯糰，卻會細心幫女兒們準備寶寶粥、副食品；以前每日追劇，卻不讓女兒們太早接觸3C看影片；過往接案很自由，現在怕太麻煩幫忙照顧孩子的媽媽、姊姊或外甥女，會盡量將事情排在同一天，結束後火速回家；在先生下班後邊看影片邊吃飯時，催促他吃快一點，去陪孩子玩。若真有穿越時空這件事，2年前的郭靜婷看到，一定不會相信這是自己。

訪談結束之前，房間傳出一點小聲音，「樂樂醒來了！」從房間抱出睡醒的小女兒，郭靜婷開心地跟她give me five，講到過去不想生孩子的事，還會遮住女兒的耳朵，她說：「我還是不喜歡小孩，除了家裡這2個以外。」

