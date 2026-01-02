40歲後開始代謝差、容易胖？中醫提醒「養好肝」是關鍵，從每天5件事開始找回健康

過了40歲，總覺得代謝差、容易胖，健康檢查開始出現紅字，逐漸逼近的更年期，也令人感到焦慮且不適？別擔心，只要養好肝，就會有幫助喔！

中醫婦科專家觀點：陳曉萱醫師

並不是錯覺！人在40歲後迎來第一次斷崖式老化

近來研究發現，衰老不是漸進式，不論男女的第一次「斷崖式衰老」就在44歲，體內代謝咖啡因、酒精、脂肪的速度變慢，心血管疾病風險增加。

對女生來說，40歲後荷爾蒙分泌也逐漸出現變化，迎來更年期，除了月經變得不規律，還可能會有煩躁、焦慮、失眠、心悸等惱人的更年期不適症狀。

養好肝，就有助於維持代謝、排毒、消化、荷爾蒙平衡

西醫認為，肝臟是體內代謝中心，可將多餘葡萄糖、能量等，轉化為肝醣、脂肪等型態儲存。肝臟能過濾血液裡的病菌、毒素等，解毒後排出體外。

肝臟分泌膽汁可幫助消化脂肪，有助於脂溶性維生素的吸收。肝臟功能還包含：合成蛋白質，維持荷爾蒙平衡，儲存維生素A、D、E、K、B群等。

40歲後身體機能退化，肝臟功能同樣會受影響，例如代謝效率下降，易加重身體負擔形成肥胖或脂肪肝，毒素易囤積在體內，也可能造成消化不良。

養好肝，還能使身心舒暢、調理婦科經期、更年期不適

而依據中醫理論，肝臟除了代謝、排毒等功能，還有「肝藏血」、「肝主疏泄」、「肝喜條達而惡抑鬱」等特性，肝臟健康，才會氣血通暢、心情開朗。

女生若是肝血不足、肝鬱氣滯，經前症候群往往會變得比較嚴重，例如：開始會頭痛、胸部脹痛等；到了更年期，也會加重身心各方面的不適症狀。

因此，女生務必要好好保養肝臟，面對40歲後身體機能退化的趨勢，及早主動加以應對，對於婦科經期調理、更年期的準備，也都會有很大的幫助！

觀察到以下9種徵兆？當心！妳可能需要養肝囉！

體脂肪容易囤積

檢查出脂肪肝或脂肪肝加重

消化不良

酒精、咖啡因的代謝速度變慢

皮膚變差（例如：皮膚過敏、長痘痘等）

無法消除的疲勞

情緒容易焦慮、緊張

睡不好

經前症候群加重（例如：頭痛、胸部脹痛等）

40歲後養肝很簡單！每天5件事，為妳找回健康的肝

1.飲食採取減法原則

攝取過多的熱量或酒精等，或是含有過多化學添加物的食物，都會增加肝臟的代謝及解毒負擔。建議平日飲食以份量適中的原型食物為主。

2.養成良好的睡眠習慣

每天最晚11點入睡，可以確保肝膽經正常運作，幫助代謝體內毒素。只要提升睡眠的質與量，睡得好，就能讓妳看起來氣色好、容光煥發。

若是容易睡不好，起床後曬太陽、午後不攝取咖啡因、睡前不看手機，都會有幫助。若還是睡不好，也可諮詢專業中醫師調理體質，幫助妳更好睡！

3.多吃護肝好食物

多吃新鮮蔬果等富含抗氧化植化素、維生素的食物，特別是花椰菜、青花菜、高麗菜、青江菜等十字花科蔬菜，可幫助肝臟解毒、抗發炎。

薑黃也有護肝的作用，在綠拿鐵等飲品裡加入一點薑黃，即可輕鬆攝取營養。

4.多喝水促進代謝排毒

每天最好攝取2000cc左右的水分，水分可以促進體內新陳代謝，幫助帶走體內毒素，進而減輕肝臟負擔。應避免飲用瓶裝水、未經過濾的水。

5.適度飲用養肝茶

材料：茵陳3錢、丹參3錢、香附1錢、黃耆1錢、枸杞3錢、水1500cc

作法：全部材料煮滾後，轉小火再煮40分鐘即可。

功效：疏肝解鬱，補氣養血，抗氧化、抗發炎，提升肝臟機能。

養孕專家中醫院長 陳曉萱

