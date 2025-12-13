40歲後「尿尿分岔」要當心！醫：恐是攝護腺肥大警訊

一位55歲病患詢問：「以前尿尿都是拋物線，現在常常分岔，還會滴到褲子上，是不是攝護腺有問題？」曲元正醫師表示，這是門診很常聽到的困擾，特別是40歲以後的男性，但小便分岔不一定是攝護腺問題。

正常情況下男性排尿射程約20至40公分，應該呈現平順的拋物線。（示意圖／Pixabay）

三重宏仁醫院泌尿科主任曲元正在臉書專頁中發文指出，正常情況下男性排尿射程約20至40公分，應該呈現平順的拋物線。分岔的主要原因是尿道出口一時受到阻擋或壓迫。

常見情況包括剛起床時尿壓大加上晨勃導致尿道受壓、射精後第一次排尿因海綿體仍在充血，以及包皮過長或尿道口天生形狀特殊讓尿液分散。這些情況造成的分岔多半是短暫、偶爾發生，不會持續，不需要過度擔心。

曲元正說明，40歲以上尿尿分岔最常見的問題是攝護腺肥大。（圖／pixabay）

曲元正說明，40歲以上尿尿分岔最常見的問題是攝護腺肥大。從學理上來看，男性在40歲之後攝護腺會隨著年齡逐漸增大，這是因為男性荷爾蒙特別是二氫睪固酮的長期作用會讓攝護腺細胞持續增生。攝護腺正好位於膀胱出口環抱尿道前端，一旦體積變大並向內壓迫尿道，就會讓通道變窄、出口形狀改變，導致尿流不再集中，表現為尿線變細、方向不穩甚至分岔亂噴。

曲元正表示，如果只是偶爾分岔可能是正常的或是自然老化現象，但若分岔變得經常或愈來愈明顯，合併頻尿、夜尿、排尿困難或滴尿，則可能是因為攝護腺肥大造成壓迫，需要進一步檢查。如果分岔伴隨排尿疼痛、感染反覆發作、血尿或異常分泌物，就不能僅僅認為是單純的攝護腺肥大，而必須進一步評估是否與其他疾病有關。

若分岔變得經常或愈來愈明顯，合併頻尿、夜尿、排尿困難或滴尿，則可能是因為攝護腺肥大造成壓迫，需要進一步檢查。（示意圖／Pixabay）

曲元正列出，包括攝護腺炎，發炎會使腺體腫脹造成尿道口受壓或不規則導致尿液分流，患者常合併排尿灼熱、頻尿、下腹痠痛；尿道結石，小結石堵在攝護腺導管或尿道口讓尿流被擾亂而分岔，常與慢性攝護腺炎並存；以及攝護腺癌，腫瘤壓迫或侵犯尿道出口破壞平滑結構讓尿流改變方向，早期表現和攝護腺肥大相似，但若合併血尿、骨骼痠痛就要特別小心。

曲元正強調，尿尿分岔不一定是攝護腺出問題，偶爾出現多半只是暫時性的生理現象。但如果進入中年後分岔變得持續，並伴隨頻尿、夜尿或排尿困難等異常，就要警覺可能是攝護腺肥大或其他疾病的徵兆。一旦影響到生活品質，記得要及早就醫檢查，才不會讓小問題變成大麻煩。

