40歲後，還適合做眼睛雷射手術嗎？新式LBV老花雷射，一次滿足看近看遠需求
醫生說，我開始有老花了……但我才剛過 40，真的需要戴老花眼鏡嗎？還是有更好的方式？
我們水晶體就像是一顆鏡頭，能自動調節讓我們看見遠中近的景物，稱為調節力，而老花是因為水晶體變硬，漸漸調節力越變越差，所以看近的東西也會越來越模糊。很多人以為，雷射手術只能解決近視困擾，但其實老花近視也能靠雷射矯正，原理就是用雷射在雙眼創造「視差」，也就是所謂的Monovision 。
利用一隻眼睛調整成看遠、一隻眼睛調整成看近，讓大腦去融合兩個影像，達到遠近都能看的效果。
舉個例子，主力眼（慣用眼）矯正到 0 度，專門負責看遠方，而非主力眼保留一點近視，大約 75 到 100 度，專門負責看近。最後，大腦會自動適應這樣的視差，讓遠近影像融合，看東西更自然！
Monovision 的最大優勢，就是可以用現在最主流的微創近視雷射技術——SMILE Pro 全飛秒近視雷射來完成。
SMILE Pro 微創雷射有什麼特別的？
✅ 全程微創，手術傷口小，角膜結構保留更完整。
✅ 術後乾眼症機率較低，術後隔天即正常生活，適合生活忙碌現代人。
✅ 單眼掃描只需要10秒鐘，幾乎無感，提高病人配合度、降低手術風險。
所以，對於 40~45 歲、剛開始出現老花的人來說，利用 Monovision 即可應付初期的老花，做完手術後的10~15年，是有機會不需配戴老花眼鏡的。
但Monovision有一個最大的問題——老花是會一直加深到300度的。
到了 50 歲之後，老花度數可能已經超過 100 度，這時候Monovision 原本設計的 75~100 度視差已經不夠了，手機上的字逐漸還是會變得模糊，看近的效果越來越不好。
這時候怎麼辦？現在有更新的技術能解決這個問題，就是來自德國的PRESBYOND LBV新式老花雷射！
LBV 新式老花雷射是怎麼做到的？
LBV 和 Monovision 的最大差別，就是它不只利用雙眼視差，還多了一個智能景深專利，透過在角膜上雕刻球差，讓眼睛能看見的距離範圍變大，等於是讓眼睛自己產生額外的景深，模擬相機的自動對焦功能一樣。
因為會在中段距離創造一個「影像融合區」，可以讓大腦能接受的視差增加到 150 度，再加上 150 度的景深，剛好補足 300 度的老花調節力，還能不犧牲視覺原有的立體感與色彩飽和度。這也就是為什麼，LBV 特別適合 45 歲以上、老花已經比較明顯的人。
新式 LBV 老花雷射在歐洲已有逾十年的歷史，直至近年才在台灣及亞洲受到重用，主要是歐美人多為遠視合併老花，過去臨床應用在臺灣難以複製，但在2021年經張聰麒醫師改良，更適用於近視合併老花的亞洲族群，現在已累積大量的成功案例，讓這個術式在亞洲各地遍地開花。
而為了滿足眼科醫師的技術需求，德國原廠更在台北101設立亞太LBV老花雷射培訓中心，培育來自中國、香港、越南、新加坡等地的手術醫師，成為亞洲老花矯正的新福音。
簡單來說，45 歲以前，老花還不嚴重，對於看近的需求沒有看遠的大，單純Monovision、視差就很夠用，但如果已經 45 歲以上，開始覺得日常中看近的需求大於看遠，那就可以考慮 LBV 老花雷射，這樣即使老花持續增長，也能讓雷射矯正的效果持續更久。
所以結論就是：
✅ 45 歲以前：Monovision ，利用微創雷射，傷口小、恢復快，適合早期老花。
✅ 45 歲以後：LBV 新式老花雷射，視差更大、景深更長，讓遠中近都看得見。
雖然老花雷射聽起來很美好，但還是要有正確的期待值，已經退化的雙眼是不可逆的，並非做完手術後，就可以變成像老鷹般銳利的視力。
老花雷射的目的在於減少對於眼鏡的依賴，讓我們在日常生活中不需要準備多副眼鏡換來換去，就能輕鬆的閱讀菜單、用手機回訊息、出門社交。在比較極端的生活情境，例如穿針引線，或是晚上開車時看路牌，這種極近距離與極遠距離的時刻還是會建議要搭配眼鏡輔助，幫助我們看得更清楚。
術前會需要做高達20幾項的檢查確保眼睛的條件是安全做手術的，同時也會進行術後的視覺模擬，確保大腦能順利融合兩眼的影像。
術後的恢復期約1個月至3個月左右，大多數的人在3個月後視力的狀況就比較穩定，但少部分的人會需要更長的時間，恢復期間出現眼睛乾燥、眩光等狀況，也都是正常的現象，術後定期回診、配合醫囑用藥，是讓視力順利恢復的關鍵。
若希望能在邁入40歲後，享有不受眼鏡束縛的生活，建議大家要找到在老花雷射手術擁有豐富經驗的醫療團隊，才能依據個人術後的用眼需求，進行客製化的手術規劃喔！
