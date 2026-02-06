40歲心肌梗塞死家中案例頻傳！醫揭「1共通點」

農曆春節將至，三高族群的健康管理再度成為關注焦點。心臟內科醫師陳冠任3日在臉書發文，揭露診間觀察到的普遍現象，當晚夜診一連診治4、5位高血脂患者，發現他們都有一個共同點：膽固醇高但不想吃藥。

根據陳冠任醫師描述，這些患者對於控制低密度膽固醇存有各種僥倖心態。有患者堅信可以靠運動和飲食控制，已經兩年未服藥；有人在數值降回正常範圍後，想測試不吃藥能否維持而自行停藥；更有患者自覺身體好轉就停藥，或偷偷減少劑量。

廣告 廣告

面對這類患者，陳冠任醫師表示，過去會感到生氣，現在則改變溝通方式。他以生動的比喻向患者解釋：低密度膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣。闖紅燈並非每次都會被車撞，確實有許多長輩一輩子闖紅燈都沒出事，但也有人闖一次紅燈就送命。

陳冠任醫師強調，高血脂的風險也是相同道理。雖然有些人一輩子指數偏高也沒發生腦中風或心臟病，但臨床上也看過不少40歲就因心肌梗塞死在家裡的個案，而且這樣的案例並不少見。對心血管保護而言，低密度膽固醇高確實是相當危險的行為。

醫師坦言，若患者聽完專業分析仍堅持不吃藥，認為自己不會罹患心臟病或腦中風，他會予以尊重，但會在病歷清楚註明「醫師有強烈建議控制但患者拒絕」。陳冠任直言，那是患者的身體，由患者自己決定，醫師只能給予專業建議。

然而，陳冠任醫師語重心長表示，如果是自己的親朋好友有高血脂問題，他一定會強烈建議好好控制。因為嚴重的心血管疾病一旦發生就後悔莫及，他強調：「我真的不敢賭」，呼籲患者做好決定就要有能力承受可能的後果。

根據衛生福利部官網資料顯示，國人高血脂盛行率高達三成。衛福部建議民眾透過四大招掌握血脂健康：定期健康檢查掌握血脂狀況、上科學算病館了解風險、改善生活型態，以及戒菸改善血脂異常。透過定期檢查掌握數值，了解可能風險，及早改善生活型態，才能有效預防心血管疾病的發生。

更多品觀點報導

美籍男遊台中市場猝死！救護員「死神手中搶命25分鐘」救回一命

孕婦疑染腸病毒！胎兒也確診、出生6天後不治

