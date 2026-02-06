40歲心肌梗塞猝死家中！ 醫師揭這族群共同點：危險宛如行人闖紅燈

醫師近日發現，有不少患者壞膽固醇降不下來，進一步診斷共同點是「膽固醇高但不想吃藥」，就像行人闖紅燈一樣危險，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

年終尾牙旺季加上農曆春節將至，聚餐頻率高，三高族群要小心自身健康。心臟內科醫師陳冠任分享案例表示，近日有不少患者壞膽固醇降不下來，經診斷共同點是「膽固醇高但不想吃藥」，有的堅信靠運動、有的偷減藥量。他提醒，壞膽固醇指數高卻不控制，就像行人闖紅燈，雖有人一輩子沒事，但也有不少人40歲就心肌梗塞死在家裡。

心臟內科醫師陳冠任日前在粉專發文表示，3日夜診有4、5位高血脂患者沒有規律用藥，LDL（俗稱壞膽固醇）指數仍居高不下。他提到，有的患者2年來完全不吃藥，自認靠運動飲食就能改善；有人數值降回正常範圍後，想測試「不吃能不能維持」；還有人覺得身體好多了就停藥，或偷偷減劑量。

「唯一的共同點就是『膽固醇高但不想吃藥』。」陳冠任指出，以前遇到類似情況都會對患者感到生氣，現在會改用另一種方式勸說。他形容「低密度膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣」，或許不是每次闖紅燈都會出事，但也有人只闖一次紅燈就喪命，低密度膽固醇高也是相同道理，可能有些人一輩子都不會有事，「但也有人40歲就心肌梗塞死在家裡」。

陳冠任進一步指出，「講白的，那是你的身體不是我的，你自己的身體你自己決定」，醫師只能給予專業建議。不過，他語重心長指出，如果是自己的親人好友，一定會強烈建議好好控制，因為嚴重的心血管疾病一旦發生就後悔莫及，「我真的不敢賭」，呼籲患者做好決定就要有能力承受可能的後果。

