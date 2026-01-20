40歲才跟神明求來這兒子...蔥油餅夫妻慘死逆子刀下 36歲啃老兒「害至今仍僅能租屋」侄爆料：月拿數萬
新北市蘆洲區日前發生震驚社會的人倫命案，36歲廖姓男子涉嫌持刀弒殺雙親，造成父母身中37刀血泊中身亡。廖嫌到案後供稱，因不滿父母每月僅給5,000元零用錢，要求增加遭拒，情緒失控犯案。不過，死者家屬近日出面受訪，揭露與嫌犯說法不同的另一面，引發外界關注案情背後的家庭經濟狀況。
蘆洲弒親案內幕曝光？ 親屬指嫌犯長期向父母拿錢
根據《ETtoday》報導，死者廖姓男子的侄子今早（20日）指出，廖嫌自20多歲起，便持續向父母索取金錢，金額並非其供稱的每月5,000元，而是「一個月至少3、4萬元」。親屬指出，廖嫌多次以各種理由拿錢，父母多年來辛苦工作累積的收入，幾乎都被兒子花用殆盡。
賣蔥油餅維生 雙親勤奮工作仍租屋居住
親屬透露，廖姓夫妻長年在三重仁愛路經營蔥油餅小貨車，一份僅售25元，生活相當節儉，賺來的錢卻大多被兒子取走使用，因此夫妻倆至今仍租屋居住，經濟並不寬裕。親屬形容兩人「善良、古意」，即使家中長輩試圖勸阻，也難以改變母親對獨子的溺愛。
案發當晚動線曝光 返家30分鐘後兒子離開
警方調查指出，17日晚間9時左右，監視器畫面拍到廖嫌返回蘆洲住處，約半小時後便再度離開。隔日，親屬因聯繫不上夫妻倆前往查看，才發現兩人倒臥家中血泊，命案因此曝光。
警方隨即鎖定廖嫌涉有重嫌，展開追緝，並於昨晚（19日）在新莊地區將人逮捕歸案。
嫌犯供詞與鑑識不同？ 犯案順序仍待釐清
廖嫌落網時，警方在其身上僅發現587元現金。他供稱，案發當天先向母親索討生活費未果，情緒失控，待父親返家後再度發生口角，遂持預藏的開山刀「先弒父、再弒母」。
不過，鑑識人員比對現場血跡狀況後發現，母親血跡較為乾涸，父親血跡相對新鮮，研判母親可能先遇害，與嫌犯說法存在落差，實際犯案過程仍待檢警進一步釐清。
親屬痛心發聲 長期寵愛成悲劇伏筆？
親屬進一步指出，廖嫌個性封閉，平時少與家人互動，也不常協助父母做生意，長時間待在家中。逢年過節也鮮少露面，生活作息與外界接觸有限。對於案發當晚的具體衝突原因，親屬推測，父親返家時母親可能已遇害，後續再與兒子發生衝突，但相關細節仍須由司法機關調查確認。
