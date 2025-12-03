《40歲才開始存不會太晚！》科技主管「定期定額買台積」25年後驚人成果

及早理財實現財富自由 （圖／ＴＶＢＳ）

財務自由是許多人的夢想，但實現這一目標需要長期規劃和堅持。在現今社會，壯年期的人們面臨「上有老下有小」的責任，除了子女教育基金外，還需為自己的未來做準備。科技業主管邱禹韶早在畢業後就開始投資理財，透過定期定額投資台積電等穩定企業，為未來的被動收入打下基礎。專家們指出，財務自由的核心不僅是擁有大筆財富，更重要的是擁有時間自由，讓被動收入能夠超過年度總支出。

邱禹韶畢業後進入電子科技業大廠工作，後來與丈夫共同創業，目前育有一子。她認為將錢放在活存帳戶中會因通貨膨脹而貶值，因此選擇投資長期穩定的公司，希望二十年後這些投資能為她帶來基本的被動收入。邱禹韶有良好的理財習慣，除了做好帳戶分類管理，也透過各種投資方式增加個人資產，為退休做準備，同時朝財務自由的目標邁進。邱禹韶特別強調複利的驚人威力，她表示若從40歲開始投資，即使只有1.5%的報酬率，經過25年的複利累積，最終金額將會非常可觀。她認為投資需要耐心，要穩定持續地投資，並設定明確的目標。理財專家郭莉芳表示，美股和台股都是不錯的全球投資標的，只要能持續五年十年不中斷投資，未來想要提前退休，靠這些儲蓄衍生出來的相關收益實現提早退休並不困難。

專家們提出了邁向財富自由之路的三點建議：第一，主動增加收入來源，在有限的條件下累積資產，最好能有固定的被動收入；第二，減少生活開支，養成記帳和分類戶頭的習慣；第三，盡量減少用時間換金錢，學會投資，因為通貨膨脹會侵蝕金錢的現值，良好的投資習慣不僅能防止資產縮水，還有機會增值。

家庭理財收支計劃表 比例 資金用途 說明與建議 50％ 必要開銷 (Needs) 佔比最高，維持基本生活的所有固定必要支出。 範例： 房租/房貸、水電瓦斯、交通費用、基本飲食、保險費 30％ 非必要開銷 (Wants) 用於提升生活品質、個人興趣或娛樂的彈性支出。 範例： 外食聚餐、旅遊娛樂、服飾購物、昂貴的訂閱服務。 20％ 儲蓄與投資 (Saving & Investing) 這部分是您實現財務增長的關鍵，必須是優先撥出的款項。

範例： 投資本金、緊急備用金、清償高利率債務（如信用卡循環利息）。

企業管理顧問公司總經理ALEX強調定期定額買進金融商品或透過勞退新制每月自提6%的重要性，因為退休是每個人都會面臨的階段。如果在有收入時將錢都花光而不存錢，退休後的生活品質必定會受到影響。他提醒大家在做退休規劃時，也要將通貨膨脹率納入考慮。

除了多元投資，ALEX也建議民眾先釐清家庭的收入和支出，包含資產總額。若有不良負債或信用卡循環貸款，應優先清除，因為高額利息不僅會造成心理壓力，還可能影響聯徵信用紀錄，進而阻礙未來透過貸款增加投資力道的機會。他建議養成儲蓄、投資、不負債的觀念，透過循環複利和被動收入的累積，逐步接近財富自由的目標。

ALEX特別提醒大家要分清楚「需要」和「想要」的差別，例如買衣服是需要，但選擇購買夜市服飾、平價品牌或高檔名牌則是「想要」的層面，應該仔細思考。他認為只要將每月支出控制在預算範圍內，就能有效存錢。透過開源節流、確立目標、避免不良資產，並以投資眼光讓錢滾錢，財富自由將不再只是夢想。

