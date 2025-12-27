40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。

高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情

徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。

對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。

血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓

以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或使用多種藥物仍無法控制，就應提高警覺是否為次發性高血壓。另外，如果原本血壓很穩定，卻突然惡化，或合併心悸、出汗、體重明顯變化等症狀，這都是不容忽視的線索，需要進一步再檢查，釐清病因。

血壓難控需查原因 善用完整檢查找出病灶

徐御凡醫師呼籲，年輕族群若出現難以控制的高血壓，千萬別一味認為只是體質問題，及早透過血液、尿液、影像學檢查（如腎臟超音波、電腦斷層）或 24 小時血壓監測等檢查工具，早點「對症下藥」，才能更有效控制血壓。

