40歲暖男突變易怒暴躁「險離婚」！鼻涕一灘血揪出顱底腫瘤作祟

長期頭痛、複視與情緒失控，讓一名年逾40歲男子從原本溫和開朗，變得暴躁易怒，家庭衝突不斷，婚姻甚至一度瀕臨破裂差點走向離婚。男子誤以為只是身心問題，混合服用多種藥物多年未見改善，直到某天擤鼻時驚見大量鮮血，就醫後才赫然發現顱底深處藏有一顆超過2.5公分的腦下垂體腫瘤，真相曝光後，也意外挽救了他的人生與家庭。

一名年逾40歲的劉姓男子，十多年來反覆出現頭痛、頭暈與複視症狀，個性也從原本溫和開朗，逐漸變得易怒、情緒起伏大，導致家庭關係緊繃，甚至一度瀕臨婚姻破裂。男子起初誤以為是身心問題，長期在身心科就診並服用鎮靜、安眠藥物；同一時間又反覆出現鼻部不適，始終被當成過敏性鼻炎或感冒處理，連續服用約3個抗生素療程仍未改善，藥物「混合著吃」，卻始終未找出真正病因。

直到某日擤鼻時，衛生紙上赫然出現「一大灘鮮血」，讓他驚覺事態不單純，隨即前往台北醫學大學附設醫院就醫，經詳細檢查後，赫然發現顱底深處竟長有一顆直徑超過2.5公分的大型腦下垂體腫瘤。劉姓男子表示，自己從事司機工作，日夜作息顛倒，起初以為是躁鬱、過敏等問題，雖然期間鼻部症狀反覆發作，基層診所醫師曾提醒病情「有點特別」，建議若抗生素再無效應盡速轉診。

他回憶，那段時間情緒極度失控，「一點小事就想吵架，甚至差點動手」，曾在高速公路上因暴怒而臨停路肩，如今回想才知道，妻子當時已承受極大壓力，甚至差點提出離婚。

收治病人的北醫附醫神經外科醫師陳淑美指出，病人長期出現頭痛、頭暈及複視，並伴隨眼窩壓迫感及鼻出血等症狀，且就診前一年性格開始出現變化，原本溫和開朗的個性不再，取而代之的是易怒、情緒起伏大，與家人關係緊張。

陳淑美表示，後來經耳鼻喉科檢查，於男子鼻腔深部蝶竇處發現息肉樣腫塊，核磁共振（MRI）檢查確認為顱底大型腦下垂體腫瘤（pituitary tumor），腫瘤直徑超過 2.5 公分，並向顱內上方生長，壓迫視神經及鄰近腦部結構，導致頭暈、頭痛等多項神經學症狀。

陳淑美表示，考量腫瘤位置深且接近重要神經血管結構，決定採經鼻內視鏡鏡微創顱底手術，無需傳統開顱，大幅降低手術風險並加快術後復原；手術於混合式手術室進行，整合高解析內視鏡系統、即時神經導航技術與術中影像設備，可精準定位腫瘤及其與視神經、動脈、腦組織。醫療團隊成功完整移除腫瘤，病理結果證實為泌乳細胞型垂體腺瘤，術後保留病人視力完整功能亦無產生神經功能缺損。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄解釋，耳鼻喉科於術前運用鼻竇內視鏡，評估病人鼻腔與蝶竇，規劃最安全且合適的手術路徑。術中協助神經外科醫師自鼻腔進入並開啟蝶竇，提供清晰寬敞的手術視野；同時，運用鼻中隔皮瓣重建顱底術後缺損，有效促進傷口癒合並降低腦脊髓液滲漏風險。術後則透過內視鏡精準清創與追蹤照護，減少鼻腔填塞與結痂的不適，降低感染與併發症發生率，充分展現跨團隊合作在顱底微創手術中的關鍵價值。

陳淑美指出，病人術後恢復良好，接受神經外科、內分泌科、傳統醫學科、家醫科及眼科團隊照護，定期追蹤一年後，核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象，順利重返職場。另外，術後病人也恢復原本溫和開朗的個性，家屬直呼此次手術，不只成功切除腫瘤也改善了家庭關係。

陳淑美解釋，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能同時來自內分泌失衡與腦部結構性壓迫兩大因素；當荷爾蒙分泌失調，或腫瘤向上壓迫下視丘等情緒調控中樞，加上長期頭痛與腦壓不適，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩等行為變化。

陳淑美表示，多數腦下垂體腫瘤目前沒有明確病因，大部分為良性腫瘤，但因腦下垂體位於顱底中央且鄰近視神經，容易因為腫瘤壓迫周圍組織導致頭痛、頭暈、視力缺損，嚴重時還可能影響行走能力。另外，腦下垂體腫瘤也有可能影響荷爾蒙分泌，造成月經異常、不孕或生長激素分泌異常等狀況，民眾若有上述情形建議立即就醫，爭取黃金治療期。

