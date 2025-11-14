40歲月投3千該怎麼買？ 網建議「新手ETF入門款」：有耐心才見效





一名年約40歲的網友表示，目前每月可投入約千元投資，不知該先買個股或ETF？對此，多數人建議從0050等市值型ETF如入手，但強調小額投資要有耐心，才可見成效。

該名網友在論壇Dcard上發文徵詢投資方法，表示自己年約40歲，有小孩要養，每月可投入的金額不多，大約3000元，不確定自己該買哪支個股或者買ETF比較好？想請有經驗的網友們提供建議。

對此，許多網友紛紛提出建議，大多數人認為雖然原PO可投入的金額少，但並不影響起步，建議他投資ETF，以「定期定額」的方式長期持有。其中「0050+VOO」或「0050+VT」是較多網友推薦的熱門選項：「可以先買0050」、「無腦投0050」、「0050+VT」、「我是0050+VOO，VOO為主，0050當定存了」、「VOO70%+0050 30%」。也有人建議提及可選「00922」代替0050，因台積電比重較低、股價約25元，每月3000元可買約100股，累積起來更有感。

▼原PO有意開使投資，不確定該先買哪支個股或ETF。對此許多人建議可從投資新手理財入門的0050開始慢慢累積。（示意圖，非新聞當事人／取自pixabay）

也有和原PO年紀相仿的網友分享自己的投資經驗：「我也是40開始投資市值型，花了5年的時間，目前年領股息換算每月加薪約2W，股價也從20元變成54元」，並提醒原PO要有耐心：「買市值型ETF長期存我覺得沒問題，但是還是得想辦法提高投入金額，而且要有心理準備，5年才會有點感覺，之前都是很悶的狀態」，強調報酬來自持續投入與時間複利效應，而非短期操作。

▼不過也有一些網友認為，原PO目前每月可投資金額僅3千元有點太少，初期可見的投資成果有限，建議原PO也可考慮先存錢一陣子，累積較多本金後再投入。（示意圖／取自Pexels）



但也有網友認為，原PO每月可投入僅3千元，初期可能因難感受到報酬成果導致投資心態動搖，又需要養小孩，建議他也可考慮先存錢一陣子，或設法提高收入後再開始投資：「有小孩，先存一筆約當半年薪水的預備金，之後再開始投資比較好，投資的話就定期定額0050或VOO」、「不建議（現在開始投資），你的投資成本太少，一個波動你就會覺得很傷，不如留著現金存款」、「三千元投大盤，五年後才會有感覺，不然就得想辦法提高收入」，也有人認為「先確保緊急預備金，再規劃長期投資」，避免資金周轉困難時被迫賣出。

0050（元大台灣50）追蹤台灣50指數，主要持股為台積電、鴻海、聯發科等大型權值股，是目前台灣交易量最大、最具代表性的ETF之一。其被視為「買下整個台股市場」的方式，跟著大盤風險相對分散、管理也成本低，是許多投資新手的理財入門標的。若希望有穩定股息，也可考慮00929等高股息ETF，或結合國際市場的VOO（美股S&P500）及VT（全球股票ETF）達到分散效果。

（封面示意圖／取自pixabay）

