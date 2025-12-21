40歲母悄悄搬家…還要求房東「請把孩子趕走」！16歲兒無暖氣挨餓獨留家中

女子瞞著兒子，帶著3名女兒悄悄搬家。示意圖／取自免費圖庫pixabay

南韓忠清北道清州市曾發生一起離譜的母親遺棄未成年子女案件，一名40多歲的女子在沒有告知16歲兒子的情況下，竟悄悄帶著3名女兒搬家，甚至傳訊要求房東將兒子趕出住處，導致少年在天寒地凍、沒有暖氣的環境中獨自生活3天。清州地方法院審理後，依違反《兒童福利法》判處該名母親有期徒刑10個月、緩刑2年。

瞞著16歲兒搬家、還要求房東趕人！40歲母親遺棄兒子遭判刑

根據韓國日報、每日經濟等韓媒報導，判決書指出，現年40歲的A女2025年3月25日沒有事先告就讀國中的16歲兒子，就悄悄帶著3名女兒搬離清州市的租屋處，並將兒子單獨留在原本住宅的2樓獨居，也未安排其他照顧措施。不僅如此，A女搬家後隨即更換手機號碼，切斷與兒子的聯繫，甚至向原租屋處房東傳送簡訊寫道：「請在明天把孩子趕出房子。」

廣告 廣告

報導指出，當A女帶著女兒們離開後，其兒子就獨自在已經沒有暖氣供應的租屋處長達3天，幾乎無法正常進食，生活條件相當惡劣。直到房東察覺異狀，上門後還真的發現A女兒子獨自留在屋內，嚇得他趕緊報警，全案才隨之曝光。

清州地方法院審理後，認為A女不僅未照顧未成年子女，還試圖透過房東將兒子強行趕離住處，行為已違反《兒童福利法》中的兒童遺棄與疏忽照顧罪行，罪責難以輕忽，但法院審酌A女除了兒子外，仍須撫養3名女兒，且長期經濟狀況困難，最終決定從輕量刑，判處A女有期徒刑10個月、緩刑2年，並命其接受40小時的兒童虐待再犯預防講習。不過，檢方認為量刑過輕，已對該判決提出上訴。



回到原文

更多鏡報報導

60歲婦人打瘦瘦針沒用 竟「對甜食上癮」還有一堆副作用

刀刀刺向致命點！法醫分析「張文1行動」：本來還想逃…計劃書證實「模仿鄭捷」

40年詐騙手法再現！母親被誆騙買1物「吃到洗腎」…常在醫院、菜市場出沒