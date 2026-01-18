40歲沒專長怎麼找工作？眾人狂推「3職業」 這行業超缺人：起薪至少6萬

有網友發問40歲該做什麼工作，不少人大推當司機、跑外送、當保全。（示意圖／Pexels）

一位40多歲的網友近日在PTT版上以「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」為題發文表示，自己年過四十，卻沒工作、沒專長、也沒有積蓄，面對人力銀行的職缺一籮筐，卻感到茫然不知所措。

原PO坦言，由於自身條件不佳，常常在求職初期就遭淘汰，「一些需要專長的工作都完全不會，看不出來什麼都不會的人適合做啥」，讓他質疑自己是否已經「沒救了」，同時也感嘆「是不是也只能做保全之類的工作，然後一輩子就這樣了？」

貼文曝光後，引起大量網友留言提供建議，許多人認為「外送」與「保全」兩職類門檻較低、彈性高，是沒有專長者的入門選擇。其中，最多人推薦的就是外送工作，不僅自由度高，且具備基本交通工具與體力即可上手，「外送啊，門檻那麼低」、「外送最自由，你今天心情不好就在家打電動」、「有手有腳就是專長，你要的只是爽缺」、「小七、保全、物流、外送」。

另一方面，也有不少人認為保全工作也是穩定且正當的選擇，網友留言指出：「當保全有什麼不好嗎？不偷不搶，靠自己賺錢啊」、「保全還有5萬，不錯了啦」、「夜班保全啊，每天追劇豈不樂哉」、「現在保全薪資不算低，缺又多」。

除了這兩項熱門建議，還有人鼓勵原PO投入其他實用領域，「公職不錯，現在很好考」、「考國營啦，認真念一定考得上」、「沒專長可以去職訓局學東西，不用錢加減上」、「冷凍空調（安裝冷氣）也很好賺啊」、「客運也很缺人，去考大客車駕照啊」、「司機起碼6萬起，很多領8萬以上的」、「公車司機那麼缺人」、「Uber計程車認真跑也是能養活自己，也不至於被人呼來喚去」、「男人的最終職業是保全；女人則是清潔人員」。

