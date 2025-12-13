40歲派出所醉警酒駕追撞轎車 知法犯法的下場是兩大過免職

高雄市覺民路派出所張姓警員酒駕被查獲，遭記兩大過免職。（示意圖，翻攝自NPA署長室臉書）

高雄市警察局覺民路派出所張姓警員，今（13日）凌晨與友人聚餐後，酒後駕車沿建國一路東向西行駛，疑因沒有保持安全距離、注意車前狀況，追撞李姓男子駕駛轎車車，兩車受損，但無人傷亡。警方趕抵現場處理，赫然發現張男酒測值達0.65毫克，他還是現任警員。這起車禍雖無人傷亡，但高雄市警察局啟動「零容忍」機制，對張員記兩大過並予以免職。

張姓警員（40歲）今天凌晨與友人聚餐飲酒後，仍駕駛轎車，沿高雄市三民區建國一路東向西行駛,。他疑似未保持安全距離，且未注意車前狀況，不慎追撞前方由李姓男子（46歲）所駕駛的轎車,。這起事故造成雙方車輛受損，所幸無人受傷。

車禍發生後，三民一警分局人員據報趕抵現場，依照規定對雙方駕駛進行酒測，結果意外揭露肇事者竟是現職警員，且酒測值達0.65毫克。

高雄市警局對此事件表達嚴正立場，強調張姓警員身為執法人員，卻做出酒駕違法行為，已嚴重違紀，將對其從重究責。除了將全案依公共危險罪嫌移送法辦外，警局已對張員做出記2大過並免職的處分，終結其警察生涯

