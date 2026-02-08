40歲生日趴超寵粉！金在中突變醫生 「近距離聽診」全場尖叫

金在中今晚來台開唱，近距離互動寵翻粉絲。李鍾泉攝

韓國人氣歌手金在中今（8日）晚在台會粉絲，上月底剛滿40歲的他，特別舉辦「J-Party」亞洲巡演與各國粉絲相見歡。

金在中向坐在最後方的粉絲打招呼。李鍾泉攝

金在中今一開場就撂中文說：「大家好，我是金在中！」並不好意思地表示，其實自己的生日已過很久了，但還是很開心粉絲能捧場，還說從彩排就感受到氣氛怪怪的，讓他慌張表示「發生了什麼事了嗎？我做錯什麼事了嗎？」粉絲才甜喊：「因為你在這裡！」讓他笑開懷，羞說：「你們今天來到這裡我才更加感謝。」

金在中今晚除了獻唱〈Maze〉等歌曲，還把娃娃機搬上台，更角色扮演化身醫生，邀請幸運粉絲上台「近距離看診」，親自用聽診器「治療」，讓台下粉絲不禁直呼「我有病」，也想獲得偶像的「近距離診療」，笑翻全場。

金在中去年7月才曾在同場地開唱，他說：「這個場地很斜，最上排的粉絲們我很擔心你們，剛剛彩排時我有走上去最上面，想知道你們看著我的視角，結果比我想像中還遠。」嘴甜地說：「我等等會走近你們的。」頓時引爆尖叫聲，展現寵粉的一面。

金在中笑說彩排時就感受到氣氛怪怪的。李鍾泉攝

能歌善舞的金在中今天不忘大飆唱功。李鍾泉攝



