40歲男吃薑母鴨突吐血！醫示警1類人：避免喝熱湯

隨著冬季來臨，氣逐漸由涼轉冷，日夜溫差也逐漸擴大，不少台人會與朋友互揪吃薑母鴨、羊肉爐、火鍋等鍋物來進補，讓身體快速回暖。近期敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師，在臉書發文分享一名40多歲男子，吃完薑母鴨後，突然吐血並當場休克，送醫急救後才得知竟與「這疾病」有關。





40歲男吃薑母鴨突「吐血+休克」！醫揭「致命原因」示警1類人：避免喝熱湯

一名40多歲男子因吃薑母鴨，竟突然大量吐血當場休克急送醫。（圖／翻攝自臉書@外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地）

陳榮堅醫師在臉書分享關於薑母鴨的一案例，一位40多歲的男性，因為經常需要交際應酬，且長期有菸酒的習慣。之前他來我的門診看代謝的問題，結果發現有「肝硬化」，在檢查的過程中也發現他有一點「食道靜脈曲張」的問題。沒想到有天晚上，陳榮堅醫師突然接到急診會診通知，竟是這名40多歲男病患因大吐血被送來急診。

40歲男吃薑母鴨突「吐血+休克」！醫揭「致命原因」示警1類人：避免喝熱湯

該名男子經醫生檢查後發現是與他原本的疾病「食道靜脈曲張」有關。（示意圖／民視新聞資料照）

經了解後得知，對方本身就喜歡喝熱湯，事發當天剛好天氣很冷，對方去吃了薑母鴨，喝了很燙的湯。由於他本身有食道靜脈曲張的問題，血管壁已經薄薄脹脹的，而熱湯加上薑母鴨有行氣補血的特性，導致他的靜脈曲張突然間爆開，造成大吐血並當場休克。

40歲男吃薑母鴨突「吐血+休克」！醫揭「致命原因」示警1類人：避免喝熱湯

醫師提醒有食道靜脈曲張、肝硬化、潛在的病變的患者，應盡量避免喝熱湯和刺激性食物。（示意圖／民視新聞資料照）

所幸經過緊急手術保住性了命，但術後還是在加護病房住了幾天後，才逐漸恢復。因此陳榮堅醫師特別再次提醒有類似及病患者，要注意本身肝硬化和食道靜脈曲張的問題。有潛在的病變，也應該要避免非常熱以及有刺激性的食物，以免再度發生危險。





