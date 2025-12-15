40歲男吃薑母鴨「大吐血休克」！醫曝致命關鍵：1類人小心別亂補

生活中心／張尚辰報導

天氣寒冷，許多人都喜歡吃薑母鴨、羊肉爐來暖身。（圖／資料照）

氣溫驟降，不少人喜歡在寒冷天氣享用薑母鴨、羊肉爐等鍋物禦寒。外科醫師陳榮堅分享一起驚險案例，一名40多歲男性在食用薑母鴨後，突然大量吐血並當場休克，送醫急救後才發現，原因竟與其原本就患有食道靜脈曲張有關。

陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」中發文，指出該名患者因工作關係經常應酬，平時也有吸菸、飲酒習慣，過去在就醫檢查代謝問題時，被診斷出有肝硬化及食道靜脈曲張，且一直都有定期回診追蹤。

某天晚上天氣寒冷，該名男子外出食用薑母鴨後，因喝下過熱湯品，加上薑母鴨具有行氣補血的特性，使原本已脆弱、擴張的食道靜脈承受不住，導致靜脈曲張突然破裂，造成大量吐血並休克。

陳榮堅表示，所幸患者緊急送醫並接受手術後並無大礙，經過數日靜養後逐漸恢復。他也特別提醒，肝硬化或食道靜脈曲張患者本身就存在潛在風險，應避免食用過熱或刺激性食物，以免引發危及生命的狀況。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

