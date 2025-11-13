40歲男大便這顏色 就醫一照是癌！醫揭大便5狀況是警訊
大便顏色藏著健康警訊！一名40多歲男子因腹痛就醫，患者自訴有膽結石病史，最近發現自己的大便呈灰白色，進一步檢查竟是癌症，而且已轉移！醫師提醒，糞便顏色異常可能是肝膽腸胃消化系統甚至癌症警訊，民眾千萬別輕忽。
灰白糞便+腹痛洩露病灶
敏盛綜合醫院微創手術中心執行長、外科醫師陳榮堅分享案例，一名40多歲男性因上腹痛就醫檢查。患者主訴最近肚子很痛，而且大便是灰白色的。患者說他大約5年前被診斷出膽結石，抗拒開刀，每次不舒服都靠藥物控制，但這次藥物好像壓制不住了，加上家人都說他臉、皮膚和眼白看起來黃黃的，自己有點擔心，於是前往醫院檢查。
看更多：前桃園副市長胰臟癌逝！高血糖、微發燒是警訊沒減肥就變瘦須小心
照出2公分壺腹癌已轉移
根據患者的描述，醫師初步懷疑這名患者是是膽結石掉到膽管，但進一步安排電腦斷層檢查，卻發現比想像中的更嚴重！該患者不只是膽結石掉到膽管，還在膽汁和胰液的出口交界處，有個2公分左右的腫瘤，也就是壺腹瘤。
陳榮堅表示，通常在這個位置的腫瘤大於2公分，有極高機率為惡性壺腹癌，需要同時切除膽囊、膽管的遠端、十二指腸、胰臟頭以及部分的胃，是消化系最大的手術之一；這名患者還發現有淋巴轉移，手術後還得做電療跟化療。
膽結石不要拖！及早治療降低風險
陳榮堅說明，雖然有些膽沙可透過藥物改善，但若診斷為膽結石且曾出現疼痛，就應該積極考慮手術。他指出根據臨床經驗，膽結石大於1公分時建議開刀，若超過2公分，未來罹患膽囊癌的機率將會大增。
陳榮堅指出，若經常反覆發生膽囊炎，且檢查出膽囊內有結石，醫師通常會建議患者要考慮手術。現代醫療進步，非常快速簡單、安全性高、恢復期短，他呼籲有相關病史的民眾不要強忍病痛。
糞便顏色暗藏健康警訊
另外，陳榮堅也指出，糞便的顏色變化往往反映了腸胃或膽道系統的異常，民眾若發現糞便顏色出現異常變化，尤其持續一周以上，應盡快就醫檢查。
鮮紅色糞便：大腸癌、下消化道出血
可能與大腸癌、下消化道出血、靠近肛門口的痔瘡有關，或是極大量的消化道出血例如胃出血造成。
看更多：72歲婦腹痛、頭暈還血便胃竟有6公分腫瘤及滿滿膽結石！
黑色糞便：小心上消化道出血
糞便變黑且呈柏油狀，有時伴隨異味，通常代表胃潰瘍或十二指腸潰瘍出血。
灰白色糞便：恐是膽道結石或腫瘤
正常糞便應為黃褐色，若呈現灰白或土色，代表膽汁未順利排入腸道。這可能是膽道阻塞、膽結石、腫瘤或肝膽疾病的徵兆。
青色糞便合併腹瀉：病毒感染常見
糞便呈現淡青或暗綠色，若伴隨水瀉與脹氣，可能是病毒性腸胃炎引起，尤其是孩童或免疫力較差者常見。
糞便鮮黃色便+肛門灼熱：疑細菌感染
若排便呈鮮黃色、質地稀軟，伴隨肛門灼熱或刺痛感明顯，應考慮細菌性腸炎的可能，尤其與未煮熟食物、生冷海鮮或飲水不潔有關。
陳榮堅提醒，每天的排便狀況是身體最誠實的回饋。建議民眾養成觀察排便的習慣，特別是顏色、氣味、形狀與頻率的變化，若發現異常，別光靠偏方或自行用藥拖延病情，及早就醫才是保障健康的關鍵。
