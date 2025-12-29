40歲男山友攻雪山失溫送命！受困4山友吊掛救援下山 惡劣慘況曝

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

近日強烈大陸冷氣團襲台，部分高山地區日前傳出降雪消息，吸引民眾前往追雪。不過，雪霸國家公園27日傳出山難，一支5人登山隊在博可爾草原發生失溫情形，其中一名40多歲男子不幸死亡，其餘4名山友原地等待救援。警消獲報後，今（29）日派遣空勤總隊出動直升機，在上午10時順利救出4名山友；由於山區積雪深厚、天氣不明朗，死者遺體將等待天氣晴朗時方可運送下山。

消防局梨山分隊一早出發上山救援4名山友。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局在27日接獲通報，一支5人登山隊在和平區博可爾草原發生事故，其中一名約40歲的男隊員在昨日產生失溫情形、不幸身亡，其餘4人也體力透支，在原地等待救援。

消防局梨山分隊昨日夜宿武嶺，今日一早出發上山救援，只見積雪厚達30公分，救援難度大增；同時，梨山分隊也向空勤總隊申請直升機救援，但當時雲層較厚，無法起飛，待今日9時許前往，於10時許接觸4名山友，並完成吊掛作業，將4人載回清泉崗機場，排遣2輛救護車送往梧棲童綜合醫院治療。

至於該名男性死者遺體，由於山區目前仍積雪深厚、搬運不便，需待天氣轉晴，救難人員再將遺體搬運至適當地點由直升機吊掛下山。



