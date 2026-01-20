40歲男待業又沒專長 眾人推3職業：月薪至少5萬

一名年過40歲的網友因長期未就業、缺乏專長與積蓄，在網路上吐露對未來的迷惘與焦慮之情，引發熱烈討論，不少網友給建議，從外送、保全到駕駛類工作，鼓勵他重新找回就業方向；其中有人指出，外送若穩定接單，每月也能有穩定收入；保全工作也穩定、薪資待遇不差，月薪約5至6萬元；另有網友分享，駕駛相關工作收入更高，許多人月入可達8萬元以上。

原PO近日於PTT發文指出，年過40歲，卻沒有工作、專長，也沒有積蓄，看人力銀行上百個職缺，更加迷惘。他表示，每當看到各種工作條件時，總是不知道自己能做什麼，內心充滿挫折與無力感，甚至懷疑人生是否已走到盡頭，感嘆未來是否只能從事保全等工作度日。

廣告 廣告

貼文曝光後，引發大量網友回應，不少人提出建議，認為外送與保全屬於門檻低、彈性高的工作，是沒有專長者可考慮的選項，其中外送工作獲得最多推薦；也有網友指出，保全工作並非原PO想像中那麼消極，不僅穩定，薪資待遇也不差，月薪約5至6萬元。

此外，也有網友建議可投入駕駛相關工作，如公車司機、客運司機或計程車司機，指出司機職缺多，收入普遍比保全高，月薪起碼6萬元。許多人甚至可達8萬元以上，只要願意投入，仍有不錯的發展空間。

網友紛紛留言表示，「外送門檻低又自由」、「有交通工具就能做」、「今天不想跑就休息」、「靠自己賺錢沒什麼不好」、「夜班保全還能追劇」、「現在缺人薪水也不低」、「司機起碼6萬起，不少人可達8萬元以上」、「保全還有5萬，不錯了啦」、「我朋友當保全，月領6萬」。

更多中時新聞網報導

費爸領銜 重演澳網傳奇

NFL》愛國者勝德州人 美聯頂峰遇野馬

靠瘦瘦針減重 停藥容易復胖