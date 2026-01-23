40歲男打完瘦瘦針後暴瘦 耳朵竟出現異狀「聽到自己呼吸聲」

〔記者侯家瑜／台北報導〕近來瘦瘦針、猛健樂等減重方式掀起熱潮，不少人短時間內成功瘦身，卻意外發現耳朵、喉嚨出現不適，甚至聽到自己說話、呼吸與吞嚥的聲音。新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄指出，這類症狀可能與「耳咽管開放症」有關，而快速減重正是重要誘因之一。

郭又瑄解釋，耳咽管位於鼻咽與中耳之間，正常情況下多半處於關閉狀態，只有在吞嚥、打呵欠時短暫開啟，以平衡耳內壓力。但當體重在短時間內快速下降，體內水分減少、黏膜變薄，加上原本支撐耳咽管的脂肪墊流失，可能導致耳咽管「關不起來」，形成開放狀態。

一旦發生耳咽管開放症，患者會反覆聽到自己講話、呼吸或吞嚥的聲音，產生類似回音的感覺，相當困擾。郭又瑄指出，這類症狀通常在躺下時會改善，運動或久站時則明顯加重，臨床上也較常見於長輩或體重變化較劇烈者。

隨著減重藥物盛行，相關門診個案確實有增加趨勢。郭又瑄分享，一名中壯年、40多歲男性上班族，過去體型偏重，透過瘦身針在1個月內瘦了約5到10公斤，隨後開始出現耳悶、聽到呼吸聲與吞嚥聲的情形，影響日常生活。檢查後發現聽力本身並無異常，但在內視鏡檢視下，耳咽管周圍支撐組織明顯變薄，進一步詢問病史後，才確認與快速減重有關。

郭又瑄強調，並非所有減重或使用瘦瘦針的人都會出現耳咽管開放症，真正的關鍵在於「體重變化速度」，若短時間內快速下降，即使只減少5、6公斤，也可能對部分體質敏感者造成影響。

她也提醒，耳咽管開放症通常不會直接導致聽力下降，但耳悶、回音感容易影響專注力與生活品質，仍需正視。診斷時，醫師會透過病史詢問、耳鏡檢查、聽力檢查與耳鼻內視鏡檢查，排除其他耳部疾病後，才能確認原因。若症狀與體重快速變動有關，放慢減重速度、調整生活型態後，部分患者可逐漸改善；若症狀持續影響生活，也可透過藥物或其他治療方式協助緩解。

