40歲男投資失利！轉戰傳產股「All in資產」慘賠光 他嘆：人生無望了

生活中心／彭淇昀報導

投資理財有賺有賠，因此要小心謹慎。一名年近40歲的網友表示，前幾年投資賺了一點錢，買了一間房，手上持股價值幾百萬，「結果去年一念之差覺得AI漲高了會改炒低階傳產，就把資金All in到一些低價的傳產股」，沒想到1年後資產全敗光，讓他失落直呼「人生還有光嗎？」

年近40歲的網友坦言，去年看好傳產股，把資產全部投入，沒想到結果不如預期全賠光。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在PTT上以「年近40敗光資產，人生還有光嗎？」為題發文，他透露自己年近40歲，前幾年好不容易投資有點起色，貸款8成40年買了間小房子，也有幾百萬股票，「結果去年一念之差覺得AI漲高了會改炒低階傳產，就把資金歐印（All in）到一些低價的傳產股」。

廣告 廣告

原PO坦言，沒想到傳產股的表現並不如預期，「過了1年多，手上的傳產股少則負1～20%多則負6～70%，資產直接敗光」。讓他感嘆道，「本來還做著再賺一筆，要提早還房貸的夢，結果現在連能不能在40年內還清都不敢想了，很怕反而還得從房子增貸過生活，1年前的錯誤抉擇導致1年後的絕望，我的人生還有光嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言安慰，「至少你還有房子」、「我40歲創業，賠光資產直接歸0，房子也賣掉了，老婆跟工作全沒，今年47了，有房子車子女朋友，給你參考」、「沒融資被斷頭房子賠掉欠一屁股債都還好吧，人還活著，錢再賺就有了」、「有房已經屌打80%鄉民了」、「光有房就是贏家了」。

更多三立新聞網報導

傳產月薪3.6萬！他「年終領17萬」哀嘆人生失敗 網看存款傻了

媳婦沒工作買股月賺10萬！婆婆嫌棄喊「後悔兒子娶妳」…連尪都不挺

土地公尾牙開運！專家曝求財吉時、發財3寶 拜對財運旺整年

捲性騷風波！毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」：氛圍已不存在

