40歲男曬衣突中風倒地！不可忽視「年輕型中風」 心房顫動者更要留意

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

40歲A先生，在家曬衣服時突然覺得右手無力、步伐不穩，甚至連話都說不清楚，隨後立即倒地不起，嚇得家人趕緊將他送往急診。到院時A先生單側肢體完全癱軟、語言不清，經過檢查後醫師研判為年輕型缺血性腦中風，立刻給予血栓溶解劑治療，他才恢復意識，肢體活動力也獲改善，現在A先生已能自行行走，僅有輕微的手部無力。

中風並不是長輩的專利，年輕族群也有可能發生。現在天氣漸漸轉涼，容易增加中風風險，光田綜合醫院神經內科醫師林瑛哲提醒，中風不是偶然，而是長期忽略身體警訊的結果，尤其有「心房顫動」病史的民眾更要特別留意，謹記「FAST」原則若有異狀應立即送醫。

廣告 廣告

隱形殺手「心房顫動」 中風風險高出5倍

一般民眾都覺得腦中風是中老年人才會罹患的疾病，但近年來隨著飲食及生活型態改變，中風的發生年齡也有逐漸下降的趨勢。林瑛哲醫師表示，患者年紀不到50歲，其實屬於年輕型中風，在臨床上，常見患者因心律不整或甲狀腺亢進，造成血流不穩，導致腦部血管栓塞引發中風。





尤其「心房顫動」更是隱形殺手，林瑛哲醫師提到，心房顫動的患者平時可能沒有明顯症狀，但是中風風險卻比一般人高出5倍以上，像A先生經過進一步檢查後也發現有心房顫動的病史，卻因為工作忙碌未規律服藥，導致血液凝結形成血栓，並隨著血流跑到腦部引發中風。





林瑛哲醫師提醒，民眾若有心悸、胸悶、脈搏忽快忽慢等情形時，應盡早就醫接受心電圖檢查，經醫師評估後必要時也應依醫囑服用抗凝血藥物，以預防血栓的生成。

謹記「FAST」原則 4步驟觀察中風跡象盡速就醫

另外，民眾也要熟記四大步驟「FAST」原則，觀察有無中風現象，以掌握黃金治療時機：

F（Face）臉部不對稱：微笑或是觀察患者面部表情，看看兩邊的臉是否對稱

A（Arm）手臂無力：將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力垂下

S（Speech）講話不清：讀一句話、觀察是否清晰且完整

T（Time）立即送醫：上述3症狀只要出現其中一種，就立刻送醫並明確記下發作時間





林瑛哲醫師強調，中風治療分秒必爭，若能在發作後3小時內透過治療打通血管，康復機率將可大幅提升。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥40歲男曬衣突中風倒地！不可忽視「年輕型中風」 心房顫動者更要留意