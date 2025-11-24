40歲男曬衣突中風倒地！醫：救命4口訣「FAST」一定要牢記

【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名40歲男子日前在家曬衣服時，突然感覺右手沒力、步伐不穩、話也說不清楚，隨即倒地不起。家人發現異狀，立刻送醫急診。光田綜合醫院神經內科林瑛哲醫師表示，這名患者為缺血性腦中風，立即施打血栓溶解劑後，成功打通阻塞血管，男子意識才恢復清楚，現已能自行行走，僅留輕微手部無力。

啟動「中風黃金搶救流程」到院一小時內血栓溶解治療

林瑛哲醫師回憶，患者到院時，一側肢體完全癱軟、語言不清，判斷為典型的急性中風表現。經緊急影像檢查確認為缺血性中風後，團隊立即啟動「中風黃金搶救流程」，於到院一小時內完成評估並給予血栓溶解治療，血流恢復後，患者肢體活動力迅速改善。進一步檢查後也發現，該名男子有「心房顫動」病史，卻因工作忙碌未規律服藥，導致血液凝結形成血栓，隨血流跑進腦部，引發中風。

隱性殺手「心房顫動」無明顯症狀 風險比一般人高5倍

林瑛哲醫師指出，這名患者年紀不到50歲，其實屬於年輕型中風，臨床上常見因「心律不整」或「甲狀腺亢進」造成血流不穩，導致腦部血管栓塞。

他提醒，心房顫動是一種隱性殺手，患者可能沒有明顯症狀，卻比一般人高出5倍以上中風風險；若有心悸、胸悶或脈搏忽快忽慢的狀況，應盡早就醫做心電圖檢查，必要時服用抗凝血藥物預防血栓生成。

中風治療分秒必爭 牢記中風四步驟「FAST」原則

林瑛哲醫師也呼籲民眾熟記中風四大步驟「FAST」原則：F（Face）臉部不對稱、A（Arm）手臂無力、S（Speech）講話不清、T（Time）立即送醫。他強調，中風治療分秒必爭，若能在發作後3小時內打通血管，康復機率可大幅提升。」代人工作壓力大、生活作息不規律，年輕中風案例逐年增加。除了控制三高、戒菸、多運動外，若有心律不整、甲狀腺疾病或家族中風史者，更應定期追蹤與體檢。

