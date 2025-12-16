40歲男每天1杯綠拿鐵糖尿病改善了！控糖綠拿鐵配方大公開

40歲呂先生是名廚師，日前莫名感到疲累，就醫檢查為糖尿病前期，醫師建議喝綠拿鐵，短短40天內，糖化血色素回到正常。

只喝綠拿鐵 糖尿病改善了

家醫科醫師張軒睿指出，上述個案抽血檢查發現，空腹胰島素15μIU/mL、胰島素阻抗指數3.7、糖化血色素6％，診斷為糖尿病前期；在未服用任何藥物的情況下，經過40天綠拿鐵實測，結果發現，空腹胰島素降至5.16μIU/mL，而胰島素阻抗指數下降到1.2，改善幅度達67.6％，糖化血色素也回到5.6％。

綠拿鐵控糖關鍵

為何喝綠拿鐵能穩定血糖？張軒睿說明，綠拿鐵富含多種植化素是能幫助穩定血糖的主因，多酚類植化素能提高胰島素敏感度、刺激胰島素分泌，活化葡萄糖攝取與細胞內訊號傳導，同時抑制肝醣異生、抑制消化酶活性，降低餐後血糖。

張軒睿表示，綠拿鐵也有含有豐富的膳食纖維，能提升腸道益菌、產生短鏈脂肪酸，改善腸道屏障、減少炎症、調節葡萄糖吸收，有助改善胰島素阻抗。

不過，張軒睿提醒，綠拿鐵的蔬果選擇很重要，研究顯示，有較高比例的低升糖指數水果，加上碳水化合物、蛋白質、脂肪的綠拿鐵，才不會造成血糖上升，反而能夠降低餐後血糖、改善胰島素阻抗。

張軒睿也說，有實驗證明，用調理機打果汁，能將水果全部均質化，完整保留可溶性纖維和不溶性纖維，血糖升高速度較慢。

控糖綠拿鐵食譜

癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，控糖綠拿鐵配方的蔬果比例為7：3，一份控糖綠拿鐵蔬菜150克、水果50～75克，因不同水果甜度不同，重量也不同，以免攝取過多果糖影響血糖。

食材

小松菜60克、芥蘭菜60克、青花椰苗5克、小黃瓜25克、蘋果65克、綜合堅果10克、亞麻仁粉5克、大豆胜肽20克、薑黃粉1克、黑胡椒粒少許、水250c.c.。

作法

所有食材放入果汁機，攪打30秒至1分鐘即可。

◎ 圖片來源／郭庚儒攝

◎ 諮詢專家／張軒睿醫師．陳月卿董事長

