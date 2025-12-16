40歲男每天1杯綠拿鐵糖尿病改善了！控糖綠拿鐵配方大公開
40歲呂先生是名廚師，日前莫名感到疲累，就醫檢查為糖尿病前期，醫師建議喝綠拿鐵，短短40天內，糖化血色素回到正常。
只喝綠拿鐵 糖尿病改善了
家醫科醫師張軒睿指出，上述個案抽血檢查發現，空腹胰島素15μIU/mL、胰島素阻抗指數3.7、糖化血色素6％，診斷為糖尿病前期；在未服用任何藥物的情況下，經過40天綠拿鐵實測，結果發現，空腹胰島素降至5.16μIU/mL，而胰島素阻抗指數下降到1.2，改善幅度達67.6％，糖化血色素也回到5.6％。
看更多：他早餐改喝這杯血糖藥減半！醫師一家人也喝綠拿鐵 父親高血脂改善了
綠拿鐵控糖關鍵
為何喝綠拿鐵能穩定血糖？張軒睿說明，綠拿鐵富含多種植化素是能幫助穩定血糖的主因，多酚類植化素能提高胰島素敏感度、刺激胰島素分泌，活化葡萄糖攝取與細胞內訊號傳導，同時抑制肝醣異生、抑制消化酶活性，降低餐後血糖。
張軒睿表示，綠拿鐵也有含有豐富的膳食纖維，能提升腸道益菌、產生短鏈脂肪酸，改善腸道屏障、減少炎症、調節葡萄糖吸收，有助改善胰島素阻抗。
不過，張軒睿提醒，綠拿鐵的蔬果選擇很重要，研究顯示，有較高比例的低升糖指數水果，加上碳水化合物、蛋白質、脂肪的綠拿鐵，才不會造成血糖上升，反而能夠降低餐後血糖、改善胰島素阻抗。
張軒睿也說，有實驗證明，用調理機打果汁，能將水果全部均質化，完整保留可溶性纖維和不溶性纖維，血糖升高速度較慢。
看更多：地瓜葉是天然瘦瘦針！刺激人體分泌GLP-1 降血糖、抗癌、護肝吃法曝光
控糖綠拿鐵食譜
癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，控糖綠拿鐵配方的蔬果比例為7：3，一份控糖綠拿鐵蔬菜150克、水果50～75克，因不同水果甜度不同，重量也不同，以免攝取過多果糖影響血糖。
食材
小松菜60克、芥蘭菜60克、青花椰苗5克、小黃瓜25克、蘋果65克、綜合堅果10克、亞麻仁粉5克、大豆胜肽20克、薑黃粉1克、黑胡椒粒少許、水250c.c.。
作法
所有食材放入果汁機，攪打30秒至1分鐘即可。
◎ 圖片來源／郭庚儒攝
◎ 諮詢專家／張軒睿醫師．陳月卿董事長
更多健康2.0報導
提高運動量就能降低45%失智風險！做好運動4點 大腦保持活力與彈性
藍莓別再泡鹽水、小蘇打粉恐越洗越髒！名醫授超簡單方法 去除農藥殘留
網紅吃花椰菜雞胸肉半年竟胰臟壞死！醫推「肉菜飯」順序 選好油瘦得久
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 31
減肥少吃澱粉？醫揭「3大陷阱」超傷身：糖尿病風險飆44％
許多人因為怕胖不敢吃澱粉，不過醫師提醒，錯誤減醣飲食帶來的風險，可能會增加糖尿病風險，且在BMI< 30、非重度肥胖族群身上竟然更明顯，糖尿病風險竟大幅增加了44%。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 6
咖啡喝錯恐骨質疏鬆！最新研究曝「1飲品」反加分
在多數人的生活裡，一天的開始往往離不開一杯咖啡或茶。然而食安專家韋恩分享，根據最新研究指出，每天攝取超過5杯咖啡，可能不利於骨骼強度發展，進而導致骨質疏鬆；不過喝茶則有益於骨密度，因為茶中富含兒茶素，這類植化素被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
辣椒醬「糖分0」吃起來卻會甜？醫師一看成分懂了 用對反而加分
蔡明劼醫師 健康。瘦身分享，前陣子到台中玩，順手買了幾瓶人人稱讚的辣椒醬。「老實說我是第一次吃，真是有點孤陋寡聞。」一吃下去才發現——辣味之中帶點甜，口味非常獨特，而且越吃越順口。身為醫師的職業病發作，我忍不住翻到背面看營養標示。結果看到一個很衝擊的數字：糖分 = 0 甜味劑真的對身體不好嗎？ 「這怎麼可能？」再仔細看成分表，答案出現了——原來是添加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。很多人看到這裡，腦中立刻跳出一句話：「甜味劑不是對身體不好嗎？」先等等。你接收到的資訊，其實已經有點過時了。 關鍵不在「能不能吃」 而是「怎麼用、用多少」 蔡明劼指出，根據 2025 年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，研究顯示： •合理使用的非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制•並且可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響（參考文獻：Nature Metabolism, 2025；PMID: 41057614） 當然不是說「甜味劑吃越多越好」。而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。如果能用甜味劑減少真正的精製糖攝取，又能滿足味覺、提高飲食的持續性，對多數正常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 2
半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
沉迷越式洗頭！2週後耳朵奇癢 就醫驚見「長滿黴菌」
「越式洗頭」結合洗髮、頭皮按摩及掏耳等服務，吸引不少民眾體驗。不過，有民眾體驗「掏耳朵」服務後雙耳奇癢無比，就醫後竟發現耳朵長滿黴菌；耳鼻喉科醫師提醒，若店家器具消毒不完全，恐增加耳朵感染風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
40歲男吃薑母鴨「大吐血休克」！醫曝致命關鍵：1類人小心別亂補
氣溫驟降，不少人喜歡在寒冷天氣享用薑母鴨、羊肉爐等鍋物禦寒。外科醫師陳榮堅分享一起驚險案例，一名40多歲男性在食用薑母鴨後，突然大量吐血並當場休克，送醫急救後才發現，原因竟與其原本就患有食道靜脈曲張有關。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
55歲婦腎臟老如90歲！醫揪「保健品5大地雷」魚油吃錯也中
腎臟功能出問題，千萬別急著找「護腎神藥」。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名55歲婦女健檢發現腎絲球過濾率（eGFR）掉到45分，已屬慢性腎衰竭第三期，腎臟年齡形...早安健康 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
滷味香、手搖甜、喝水少…3年把腎功能吃到第四期！醫曝「7種腎臟害怕的食物」：地瓜葉竟上榜
三年前，一位患者只來看過我一次。那時他的腎功能已經是慢性腎臟病第三期。我花了很多時間教他：要喝水、少鹽、避免加工品、不要喝太多手搖飲、外食要挑乾淨的、避免高磷、高鉀食物……他點點頭，但生活上並沒有真正做到。他忙、常外食、口渴才喝水、三餐重口味，手搖飲也沒戒。慢性腎臟病不像感冒會讓你「痛」或「發作」，它是默默壞掉、不吭聲的。直到某一天，結果就突然變得很嚴重。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
8成確診已末期！研究揪「1飲食習慣」成癌王元凶
專家普遍指出，家族史、肥胖、高齡及糖尿病等，都是胰臟癌的高風險因子。中央研究院學者研究發現，胰臟癌的形成與糖代謝異常密切相關，若能避免長期攝取高糖飲食，有助降低胰臟癌的罹患風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
蕭敬騰岳父林光寧病逝 醫：中風後最怕嗆到！
蕭敬騰岳父林光寧於北醫病逝，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群透露，父親過去3個月因吸入性肺炎三度住院治療，住院期間身體持續出現新症狀，最終不敵病魔離世。醫師特別提醒，中風患者最怕嗆到，容易導致吸入性肺炎，需特別注意防範。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
身體早有警訊卻被忽略！名醫示警「10大癌症早期徵兆」
癌症往往不是突然發生，而是長期累積後爆發。營養功能醫學專家劉博仁分享兩起臨床案例，一名患者長期消化不良、胃脹悶痛，就醫數月未改善，直到出現黃疸才發現罹患膽管癌；另一名患者將血便誤以為痔瘡，拖到出現臉色蒼白與頭暈，確診時已是大腸癌並合併貧血。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
大啖羊肉爐、薑母鴨後「脖子卡卡」 專家：喝太多湯了！
冬季進補若方式錯誤，不僅無法達到暖身效果，反而可能讓膽固醇飆升，導致身體出現僵硬、疲累等不適症狀。營養師陳珮淳指出，部分民眾食用薑母鴨、羊肉爐等補品後，隔天出現脖子卡卡、僵硬的情況，關鍵在於進補方式不當。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
誤當憂鬱、巴金森氏症！婦人手抖、「面具臉」竟是B12嚴重缺乏
台中一名67歲李姓婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。起初她到身心科就診並被診斷為憂鬱症，但藥物治療後症狀反而更嚴重。直至前往長安醫院神經內科就醫，檢查後才發現竟是嚴重缺乏維生素B12導致的神經病變。經連續注射與口服補充治療後，短短兩週內步態與精神狀態明顯改善，病情大幅好轉。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！
痛風是因人體內的高尿酸所致，醫師張家銘表示，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，待檢查發現腎功能下降時，高尿酸常已持續一段時間，它是慢性腎病的重要因子。他表示，民眾可從生活細節了解腎功能，例如明明水喝不少，但尿液卻常偏黃？血壓在正常值上下波動等，都是腎功能受損的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
喉嚨痛不一定是感冒！醫曝可透過「喝水」簡單測試
喉嚨痛是常見症狀，但並非每次都代表感冒來襲！對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，早晨起床時喉嚨疼痛，可透過簡單的「喝水測試」來判斷是否為感冒所致，若喝溫水後症狀明顯緩解，多半是乾燥或其他因素引起，若疼痛持續整天，則可能是病毒感染。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 8
你也是嗎？表面正常「其實很痛苦」 小心得了「非典型憂鬱症」
【記者黃泓哲／台北報導】不少人一提到憂鬱症，腦中浮現的多半是失眠、吃不下、體重下降，但精神科醫師楊聰財指出，臨床上其實還有一種常被忽略的「非典型憂鬱症」。這類患者表面看起來不像憂鬱症，甚至遇到好事時還能短暫開心，但私下卻長期感到低落、疲憊，常被誤會是懶惰、抗壓性差，導致延誤就醫。楊聰財提醒，「非典型」不代表少見，而是症狀表現和一般認知相反。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每10秒1人喪命！「這疾病」住院率飆升 喘、咳是警訊
慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居十大死因之列，全球每10秒鐘就有一個人死於COPD。COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，約9成患者都是因「吸菸」引起。健保署署長陳亮妤宣布，健保署106年就開始COPD專案，如今將進行更新，預計明年1月1日上路將會挹注2500萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話