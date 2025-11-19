40歲男清淡飲食仍罹癌！醫揭「4大致病元凶」

生活中心/尤乃妍報導

一位40歲男性平時不菸不酒，日常還保持清淡飲食，但卻被確診為「早期大腸癌」。醫師黃軒在臉書發文分享，許多人以為只要不抽菸不喝酒癌症就不會找上門，但卻忽略了天天外食、熬夜、手搖飲、久坐，這些「沉默毒物」。





40歲男飲食清淡卻因「這習慣」致癌！醫師曝「4行為」恐養出癌細胞

熬夜、壓力大都會影響身體機能運作，長期下來恐引發癌症。(示意圖非關此新聞/取自pexels)

許多人會認為癌症只會找上抽菸喝酒、生活放縱的人。醫師黃軒在臉書發文分享，一位40歲的男性不菸不酒飲食也清淡，卻被診斷出早期大腸癌。過程中他忽略了自己天天外食、愛喝手搖飲、熬夜、久坐等習慣，日積月累下來就成了引發癌症的元凶。黃軒表示，癌症並不是一夕長成，而是多年習慣的累積。

高油高糖的飲食習慣會逐漸影響身體機能作用。(示意圖非關此新聞/取自pexels)

為此，他分享了四種「慢性毒物」，揭開真正以發癌症的原因：

糖，是癌毒

真正的兇手不是「糖」兩個字，而是「升糖速度」。越精緻的糖、越白的麵粉、越好入口的甜飲料，越能讓血糖飆得像坐瘋狂雲霄飛車。血糖一衝，胰島素跟著暴衝，當胰島素長期作用，「細胞生長推進器」也就跟著長期出現，而「細胞生長推進器」正好就會催化癌細胞。

油，是癌毒

如果說糖像是汽油，油就是點火器。炸雞、薯條、香腸、熱狗、甜甜圈都是「慢性發炎」的專業推手。人體的免疫系統就像消防隊，若反覆出現，等到真的要對抗腫瘤病毒時，免疫功能便無發完圈發揮作用。

熬，是癌毒

每天三點才睡、飲食不規律、壓力過大或情緒長期處於緊繃狀態，身體裡會產生較多的自由基，而自由基會直接造成 DNA 的損傷，使細胞在複製時出現錯誤，累積到一定程度，就可能形成癌症。熬夜不是單純的疲勞問題，而是會加速細胞老化、降低身體修復能力，也讓癌變風險上升；即使你覺得自己還年輕，但細胞其實正在承受過大的負擔。

腸，的毒菌

腸道其實是免疫系統的主機板。現代人的腸道問題多半不是病菌造成，而是「飲食太懶」。外食油太多、蔬菜太少、纖維不夠、發酵食物不足，讓腸道裡的「好菌慢慢餓死，壞菌變成主角」。這不只是腸胃不舒服，而是整個免疫大軍潰散。





防癌不是補法，是減法，只要秉持「慢一點、淡一點、早一點」三大原則，不需要特別吃健康食品，就能預防癌症找上門。





