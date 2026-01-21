40歲男焦慮找不到工作 網推「3職業」這月收達8萬

一名網友發文坦言，因年紀已大、缺乏專長，對再就業感到擔憂。（示意圖／翻攝自pexels）





中年找工作有難度嗎？有民眾表示，自己已年過40歲，但還是沒有專長，也缺乏積蓄，對再就業感到相當焦慮，擔心未來可能只能從事保全等工作。貼文一出引發熱議，有人建議除了保全外，還可考慮司機、物流等職缺，月薪可達6至8萬元，勸他不要氣餒，勇於嘗試新機會。

40歲男沒專長 擔憂未來工作方向

一名男子近日在PTT發文詢問「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」，認為這年紀要再找工作有困難，一些需要專長的工作也完全不會，在求職平台看不到適合的工作，「如果20幾老闆還願意教，40了老闆也不想鳥了，是不是也只能做保全之類的工作，然後一輩子就這樣了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言幫他打氣：「還活著就不錯啦，一堆工程師已經過勞死了」、「保全還有5萬，不錯了啦」、「有手有腳工作有什麼難找」、「還好啦，只要肯學，一堆老闆等著你應徵」、「沒專長可以去職訓局學東西，不用錢加減上」、「上個課考個證照吧」、「社會沒有放棄任何人，只有自己放棄自己」。

也有網友幫原PO尋找其他出路：「小七、保全、物流、外送，沒有工作是你自願的啦」、「司機起碼6萬起，很多領8萬以上的」、「保全、超商、外送，收入可以先撐一陣子」、「大樓總幹事啊，超缺」、「肯做的話夜市開計程車，再不然做個外送」。

