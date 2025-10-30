40歲男狂打呼每小時窒息80次！新檢測「在家睡一晚」揪睡眠呼吸中止症
台北一名40歲的上班族男性，晚上睡覺時，鼾聲巨大、打呼打得很厲害，常常聲音大到把自己嚇醒。他也常在睡眠過程中出現快窒息的感覺，還以為是鬼壓床。
長期睡不好，白天起床後精神又非常差，他的血壓也一路飆升，心情變得鬱悶。為了控制高血壓，先去了心臟內科治療，但血壓控制得並不穩定。最後，心臟科醫師將他轉至台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科門診求助，進行專業睡眠檢查。
每小時竟窒息80次？中風、心臟病、猝死都可能找上門
耳鼻喉科主任徐欣健指出，經過詳細的睡眠檢測後，發現男子的呼吸中止＋低下指數（Apnea Hypopnea Index，簡稱 AHI）居然達到每小時80次、每次呼吸至少停止10秒以上，屬於「極重度」睡眠中止症。
睡眠呼吸中止症不僅僅影響睡眠品質，還可能對整體健康造成嚴重影響。據衛福部的資料顯示，一般成人約有15%有睡眠呼吸中止症的問題。徐欣建主任表示，長期未處理的睡眠中止症可能導致更嚴重的健康風險：
心血管及腦血管病變：如中風、心肌梗塞的機率是健康者的6～23倍
高血壓
糖尿病
男性功能障礙（陽痿）
罹憂鬱症風險上升
駕車事故風險高：統計指出，車禍事故機率比低風險人群高出約12倍
猝死風險高
徐欣建主任解釋，睡眠呼吸中止症會造成睡眠過程中，呼吸反覆停止或重啟，造成血氧下降，大腦、心臟一直被「驚醒」，睡眠品質變差。沒接受治療的睡眠呼吸中止症患者，短期會出現夜裡失眠、白天嗜睡、精神不佳、頭痛、口乾喉嚨痛、情緒煩躁、記憶衰退，以及專注力變差，暫時缺氧久了健康也會出狀況，建議有這類困擾的患者盡速尋求專業醫師協助。
減重＋呼吸器找回好睡眠，3招改善睡眠中止症
後續男子接受醫師的建議，開始減重，原先他身高約170公分，體重超過120公斤、BMI高達41.3，屬於嚴重肥胖；減重後配合正壓呼吸器治療，指數已回到5以內，表示每小時呼吸中止或缺氧的次數少於5次，恢復到正常範圍，不僅自己心情輕鬆，連工作效率也提升了。
徐欣建主任說明，目前診斷的標準檢查儀器是「多功能睡眠檢查儀（polysomnography, PSG）」，惟須在睡眠中心留宿、紀錄腦波、呼吸氣流、血氧、肌電、眼動等多項參數，較耗時且費用高。目前已有可攜式居家睡眠檢查儀器 （Home Sleep Apnea Test），在家就能檢測，不僅費用較便宜，儀器也輕便，讓民眾不用住院也不須擔心認床問題，就能獲得精準睡眠生理資訊。
臨床上對於睡眠呼吸中止症的治療，有3大主流：
減重：體重過重為睡眠中止症重要誘因，減少體脂、改善頸部與氣道壓迫。
手術：若因為氣道結構所造成呼吸道塌陷，可考慮耳鼻喉手術。
持續正壓呼吸器（CPAP）：最常用也是評價最高的非侵入性治療方式，藉由機器在睡眠時提供正壓空氣，讓呼吸道保持開放。
徐欣健主任強調，每位患者嚴重度與生理徵象不同，治療方式也會有所不同，建議由專業的醫師評估並選擇合適的最佳治療方式。
