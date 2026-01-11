40歲男肚子大以為脹氣！超音波一掃全場安靜「11公分巨大肝腫瘤」

生活中心／黃依婷報導

一名40歲男性近日因腹部脹大、感覺不適前往門診就醫，自述只是想拿些消脹氣藥物，未料檢查結果卻令人震驚。雲林長庚醫院肝膽胃腸科醫師卓韋儒指出，該名病患腹部膨大並非腸胃脹氣，而是腹腔內已累積大量腹水，進一步超音波檢查發現，患者不僅出現嚴重肝硬化，肝臟內更有一顆直徑達11公分的巨大肝腫瘤。

卓韋儒在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文，當天他門診有一位40歲男病患想要拿點消脹氣藥回去，不過經過面診後，卓韋儒認為該名男子臉色不對，肚子大得不自然，於是就拉去超音波室一掃，怎料根本不是脹氣，而是滿肚子的腹水，且影像底下，是嚴重的肝硬化，還有一顆11公分的巨大肝腫瘤。

卓韋儒提到，當下氣氛瞬間安靜了，也給所有人嚴肅提醒「肝臟沒有痛覺，等到它把肚子撐到讓你覺得『脹』，往往都已經是晚期」，不要自己當醫生，以為肚子大就是變胖，特別是B、C肝帶原者，每半年的超音波，絕對不能省。

