40歲男血尿以為小病 檢查竟爆珊瑚礁狀腫瘤！醫嘆：低存活率惡性癌

40歲男無痛血尿誤認肥大，醫驚見攝護腺口珊瑚礁癌腫，已擴散晚期。 圖：Gemini 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 一名40歲金融業上班族連續數月出現無痛性血尿，誤以為是攝護腺肥大造成排尿不順，就醫檢查後竟發現攝護腺開口處長出如「珊瑚礁」般的詭異腫塊。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師收治後確診為晚期泌尿上皮癌，且已擴散至淋巴，示警民眾切勿輕忽無痛血尿警訊。

顧芳瑜指出，這名患者反覆出現無痛性血尿的情況持續約2至3個月，起初自行判斷或至其他診所就醫時，多被認為是泌尿道感染，雖然服用抗生素後症狀稍有緩解，但不久後隨即復發。後續患者感覺排尿困難，甚至需要用力才能解尿，懷疑自己可能罹患攝護腺肥大，才轉至診所尋求進一步檢查。經尿流速檢查發現，該患者流速每秒僅約4至5毫升，遠低於一般男性約20毫升的正常數值；超音波檢測也顯示其攝護腺體積達50克，約為正常大小的兩倍。

顧芳瑜說明，為了釐清病因，進一步為患者進行膀胱內視鏡檢查，結果驚見攝護腺開口處有一塊外觀呈現「珊瑚礁狀」的腫塊，且該腫塊明顯阻塞了尿道出口。由於型態極不尋常，當下高度懷疑為惡性腫瘤，遂立即建議患者轉診至大型醫院進行詳查。患者後續在醫院接受切片與癌症分期檢查，最終確診為惡性的泌尿上皮癌，且病情嚴重，癌細胞已向周邊組織擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，判定為第3至第4期的晚期癌症。

針對此類凶險的癌症，顧芳瑜表示，泌尿上皮癌的惡性程度相當高，且早期通常沒有明顯症狀，臨床診斷必須依賴影像檢查、抽血檢驗如攝護腺特異性抗原(PSA)以及切片才能確定。他示警，若是延誤診斷與治療，患者5年內的存活率可能低於3成。

顧芳瑜進一步強調，民眾應留意生活中的致癌風險，泌尿上皮癌的高風險因子包括吸菸、長期接觸化學染劑或重金屬、使用含馬兜鈴酸的中草藥等；若家族中有相關病史，更應提高警覺並定期接受檢查。

關於民眾容易輕忽的徵兆，顧芳瑜分析，血尿常見原因包括攝護腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症。其中，癌症最令人擔憂的特點便是在早期往往無明顯疼痛感，因而容易被患者忽略。過去因為膀胱鏡多為硬式鏡具，檢查時的疼痛感較高，導致部分醫師與患者心態較為保守；但隨著科技進步，拋棄式與軟式膀胱鏡已相當普及，檢查過程的感受明顯改善，建議民眾若有疑慮應積極納入血尿評估。

目前該名患者已轉診至醫學中心接受化學治療合併放射線治療，後續可能需進行攝護腺與膀胱全切除手術。顧芳瑜提醒，男性朋友若出現血尿，不論過程是否伴隨疼痛，都應立即就醫檢查。特別是「無痛性血尿」常與泌尿道腫瘤有關，建議千萬不要自行推斷僅是感染或結石，以免延誤了黃金治療時機。

