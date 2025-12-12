40歲男血尿2個月！脫褲驚見「下體冒出珊瑚礁」 醫嘆：癌末了

生活中心／張尚辰報導

如果出現泌尿問題切勿輕忽，有可能是癌症找上門！泌尿科醫師顧芳瑜分享，有一名年約40歲的男性患者，已經反覆受無痛血尿困擾2至3個月，一開始他以為是攝護腺肥大導致排尿困難，沒想到經檢查後發現，攝護腺開口處竟長了一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤，確診攝護腺泌尿上皮癌。對此，顧芳瑜提醒，千萬不要小看無痛血尿，若發生一定要盡早就醫治療。

顧芳瑜指出，該名患者連續2至3個月受血尿困擾，但是因為沒有痛感，所以起初他並沒有放在心上，至其他診所就醫時也多半被認為是泌尿道感染，服用抗生素後，症狀有稍微緩解一陣。

但沒多久，患者又出現排尿困難的問題，他才懷疑有可能是因為攝護腺肥大所導致，轉診經尿流速檢查後才發現，該患者尿流速偏低，每秒僅約4至5毫升，遠遠低於一般男性每秒20毫升的正常值，攝護腺體積高達50克，為正常男性的兩倍之多。

後續經過膀胱內視鏡檢查才發現，該名患者的攝護腺開口處竟有一團呈現「珊瑚礁」狀的腫瘤，因腫塊阻塞尿道，才導致患者出現排尿困難，轉診至大醫院進行詳細檢查後確診惡性泌尿上皮癌，且癌細胞已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，為第三至第四期晚期癌症。

對此，顧芳瑜提醒，泌尿上皮癌早期通常不會出現明顯症狀，需要依靠影像檢查、抽血、切片等方式才能確定，但由於惡性程度高，若延誤治療，五年內的存活率可能低於3成。

顧芳瑜強調，民眾應多加留意生活中所有可能的致癌風險，其中確診泌尿上皮癌的高風險因子包括長期接觸化學染劑或重金屬、使用含馬兜鈴酸的中草藥以及吸菸等，若有家族病史更應提高警覺。

事實上，顧芳瑜曾上傳影片教導民眾該如何分析攝護腺是否有問題，他說明，若平時排尿時尿液呈滴狀或細流，那代表可能有攝護腺的問題，這時可以透過超音波、抽血確認攝護腺指數-PSA、尿流速等3個檢查來確認病因。

